Какие выбрать светильники для ванной

Posted 3 мая, 08:34
Published 3 мая, 08:34
Modified 9 сентября, 22:35
Updated 9 сентября, 22:35
При выборе осветительных приборов для ванной следует обращать внимание на защиту от влаги, что является основным критерием. Кроме того, важным факторами являются тип светильника, его мощность и цветовая температура.
Количество приборов зависит от площади ванной комнаты. В небольшом помещении достаточно установить потолочный светильник и подсветку около зеркала. В более просторной ванной можно использовать четыре или пять различных типов осветительных приборов.
На упаковке каждого светильника обычно присутствует международная маркировка IP, что является сокращением от Ingress Protection, что переводится как «защита от внедрения». Эта маркировка указывает на уровень защищенности светильника от внешних воздействий. Первая цифра после обозначения IP описывает степень защиты от пыли, а вторая — от влаги. Чем выше значения цифр, тем лучше защита от пыли и влаги.
Стандартная норма освещенности для ванных комнат, установленная в СНиПах, составляет 50 лк (люксов). Освещенность измеряется в люксах, где 1 люкс равен 1 люмену на квадратный метр. Люмен представляет собой световой поток, который указывается на каждой лампочке.
Желательно, чтобы освещение включало три уровня:
При наличии натяжного потолка можно установить «звёздную россыпь» — набор светодиодных точек, размещаемых под полотном. Этот эффект создает иллюзию звездного неба.
Светильники в разных функциональных зонах лучше подключать к различным клавишам одного выключателя или к отдельным выключателям.
Светильники, расположенные напротив зеркала, создают почти в два раза больше света.
Не рекомендуется устанавливать бра над ванной, так как это может быть опасно.
В комнатах с глянцевой плиткой или мозаикой необходимо избегать направления света перпендикулярно отражающим поверхностям, чтобы избежать нежелательных бликов.
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