Какие выбрать светильники для ванной

На упаковке каждого светильника обычно присутствует международная маркировка IP, что является сокращением от Ingress Protection, что переводится как «защита от внедрения». Эта маркировка указывает на уровень защищенности светильника от внешних воздействий. Первая цифра после обозначения IP описывает степень защиты от пыли, а вторая — от влаги. Чем выше значения цифр, тем лучше защита от пыли и влаги.