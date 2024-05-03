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Posted 3 мая, 19:01

Published 3 мая, 19:01

Modified 9 сентября, 22:33

Updated 9 сентября, 22:33

Как вернуть четкий овал лица и молодую шею — советует косметолог

Как вернуть четкий овал лица и молодую шею — советует косметолог

3 мая 2024, 19:01
Фото: Изображение Midjourney
Как вернуть четкий овал лица и молодую шею — советует косметолог
Расплывшийся овал лица, постаревшая шея — неизбежные возрастные изменения. Можно ли вернуть четкий контур лицу и как подтянуть кожу на шее и щеках? Советы косметологов по предупреждению и устранению эстетических дефектов.

Как подтянуть овал лица в домашних условиях

Домашние процедуры носят поддерживающий и профилактический характер. На начальных стадиях образования брылей они могут эффективны. Но стоит помнить, что они лишь временно подтягивают овал, то есть устраняют проявления, а не причину. Поэтому рано или поздно наступит момент, когда домашние процедуры перестанут помогать и придется обратиться к инвазивным и хирургическим методам.

Домашние процедуры носят поддерживающий и профилактический характерДомашние процедуры носят поддерживающий и профилактический характер
Домашние процедуры носят поддерживающий и профилактический характер. Фото: Изображение Midjourney

Домашние способы коррекции овала лица

  • Косметические средства. Подтянуть овал помогут косметические средства с лифтинг-эффектом и anti-age-косметика. Желательно использовать не одно средство, а серию косметики: тоник, сыворотка, крем, маска. Также обращайте внимание на указание возраста на упаковке.
  • Гимнастика. При регулярном выполнении специальных упражнений улучшается кровообращение и активизируется метаболизм клеток, что позволяет подтянуть кожу без аппаратных процедур.
  • Массаж. Есть специальные техники массажа для коррекции контуров лица и распрямления образовавшихся заломов. Попробуйте технику асахи или буккального массажа.
Есть специальные техники массажа для коррекции контуров лица и распрямления образовавшихся заломовЕсть специальные техники массажа для коррекции контуров лица и распрямления образовавшихся заломов
Есть специальные техники массажа для коррекции контуров лица и распрямления образовавшихся заломов. Фото: Изображение Midjourney

Эффективные процедуры для подтяжки кожи лица и шеи

Косметологические и хирургические методы подтяжки овала лица применяются при возрастных изменениях. Среди методов коррекции:

  1. Аппаратный массаж. При процедуре происходит глубокое воздействие на ткани, что помогает придать лицу необходимые очертания и избавиться от нежелательных эстетических дефектов. Считается поддерживающей процедурой.
  2. Нитевой лифтинг. Малоинвазивная процедура с введением синтетических либо металлических нитей, которые впоследствии самостоятельно рассасываются. Эффект сохраняется на 3–4 года.
  3. Аппаратные процедуры. Вернуть четкий овал помогают: ультразвуковое воздействие на определенный участок кожи, СМАС-лифтинг, игольчатый RF-лифтинг. Эффект может сохраняться 2–3 года.
  4. Инъекционные методики. Контурная пластика с использованием филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Помогает скорректировать контуры, подтянуть кожу, убрать носогубные складки. Эффект сохраняется до двух лет.
Косметологические и хирургические методы подтяжки овала лица применяются при возрастных измененияхКосметологические и хирургические методы подтяжки овала лица применяются при возрастных изменениях
Косметологические и хирургические методы подтяжки овала лица применяются при возрастных изменениях. Фото: Изображение Midjourney

После 45 лет самой эффективной методикой коррекции контуров лица и шеи считается пластика. Выбор метода пластической хирургии зависит от степени выраженности брылей.

#Красота#Кожа#Женщины#Все материалы авторов#Возраст
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