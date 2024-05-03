Как вернуть четкий овал лица и молодую шею — советует косметолог

Posted 3 мая, 19:01
Published 3 мая, 19:01
Modified 9 сентября, 22:33
Updated 9 сентября, 22:33
Домашние процедуры носят поддерживающий и профилактический характер. На начальных стадиях образования брылей они могут эффективны. Но стоит помнить, что они лишь временно подтягивают овал, то есть устраняют проявления, а не причину. Поэтому рано или поздно наступит момент, когда домашние процедуры перестанут помогать и придется обратиться к инвазивным и хирургическим методам.
Домашние способы коррекции овала лица
Косметологические и хирургические методы подтяжки овала лица применяются при возрастных изменениях. Среди методов коррекции:
После 45 лет самой эффективной методикой коррекции контуров лица и шеи считается пластика. Выбор метода пластической хирургии зависит от степени выраженности брылей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14