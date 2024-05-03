Как вернуть четкий овал лица и молодую шею — советует косметолог

Домашние процедуры носят поддерживающий и профилактический характер. На начальных стадиях образования брылей они могут эффективны. Но стоит помнить, что они лишь временно подтягивают овал, то есть устраняют проявления, а не причину. Поэтому рано или поздно наступит момент, когда домашние процедуры перестанут помогать и придется обратиться к инвазивным и хирургическим методам.