Как самому установить светодиодную ленту на кухне

Светодиодная лента — это гибкая полоса, обычно изготовленная из пластикового материала, на которой расположены светодиоды. Она предназначена для освещения и декоративных целей. Светодиоды на ленте могут быть разных цветов и яркости, и они могут быть управляемыми, что позволяет создавать разнообразные эффекты освещения. Светодиодные ленты часто используются в интерьерном дизайне, в автомобильной отрасли, для подсветки рекламных щитов и многих других приложений.