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Posted 3 мая, 07:40

Published 3 мая, 07:40

Modified 9 сентября, 22:33

Updated 9 сентября, 22:33

Как сделать драконьи яйца на Пасху

Красим «драконьи яйца» на Пасху с помощью чая Каркаде

3 мая 2024, 07:40
Фото: 1MI
Как сделать драконьи яйца на Пасху
Рассказываем рецепт, как при варке яиц добиться мраморного голубого оттенка

Чтобы покрасить пасхальные яйца необычным способом можно воспользоваться чаем сорта «Каркаде», который состоит из цветков гибискуса. Этот прием позволит создать на яйцах необычный голубой цвет, который может быть от бледного до насыщенного синего оттенка, в зависимости от крепости напитка.

Сделать это легко, понадобиться только чай, соль, уксус, яйца и вода. Для более яркого цвета рекомендуется выбрать белые яйца.

Как покрасить яйца на ПасхуКак покрасить яйца на Пасху
Как покрасить яйца на Пасху. Фото: 1MI

Высыпьте в кастрюлю около 50 грамм чая Каркаде, выложите сверху белые яйца (10-15 шт), добавьте 2 столовые ложки соли и залейте водой так, чтобы они были ею хорошо. Кастрюлю поставьте на средний огонь.

Как покрасить яйца чаем КаркадеКак покрасить яйца чаем Каркаде
Как покрасить яйца чаем Каркаде. Фото: 1MI

После того, как прошло 15 минут и яйца сварились, добавьте в воду 2 столовые ложки уксуса 6-9% и оставьте еще на 3 часа. По прошествию времени достаньте сваренные и окрашенные яйца, промойте их под проточной водой.

Для более яркого цвета смажьте их любым растительным маслом, подсолнечным или оливковым. Для этого капните на бумажную салфетку масло и протрите ею окрашенное яйцо.

Как покрасить мраморные яйца на ПасхуКак покрасить мраморные яйца на Пасху
Как покрасить мраморные яйца на Пасху. Фото: 1MI
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#Эмилия Шпилева#Еда#Яйца#Пасха
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