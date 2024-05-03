Красим «драконьи яйца» на Пасху с помощью чая Каркаде

Posted 3 мая, 07:40
Published 3 мая, 07:40
Modified 9 сентября, 22:33
Updated 9 сентября, 22:33
Чтобы покрасить пасхальные яйца необычным способом можно воспользоваться чаем сорта «Каркаде», который состоит из цветков гибискуса. Этот прием позволит создать на яйцах необычный голубой цвет, который может быть от бледного до насыщенного синего оттенка, в зависимости от крепости напитка.
Сделать это легко, понадобиться только чай, соль, уксус, яйца и вода. Для более яркого цвета рекомендуется выбрать белые яйца.
Высыпьте в кастрюлю около 50 грамм чая Каркаде, выложите сверху белые яйца (10-15 шт), добавьте 2 столовые ложки соли и залейте водой так, чтобы они были ею хорошо. Кастрюлю поставьте на средний огонь.
После того, как прошло 15 минут и яйца сварились, добавьте в воду 2 столовые ложки уксуса 6-9% и оставьте еще на 3 часа. По прошествию времени достаньте сваренные и окрашенные яйца, промойте их под проточной водой.
Для более яркого цвета смажьте их любым растительным маслом, подсолнечным или оливковым. Для этого капните на бумажную салфетку масло и протрите ею окрашенное яйцо.
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