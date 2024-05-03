Красим «драконьи яйца» на Пасху с помощью чая Каркаде

Чтобы покрасить пасхальные яйца необычным способом можно воспользоваться чаем сорта «Каркаде», который состоит из цветков гибискуса. Этот прием позволит создать на яйцах необычный голубой цвет, который может быть от бледного до насыщенного синего оттенка, в зависимости от крепости напитка.