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Posted 3 мая, 19:31

Published 3 мая, 19:31

Modified 9 сентября, 22:37

Updated 9 сентября, 22:37

Что привезти в подарок близким из Москвы: 12 небанальных идей

Что привезти в подарок близким из Москвы: 12 небанальных идей

3 мая 2024, 19:31
Фото: 1MI
Подарить сувенир, напоминающий о Москве, может стать настоящим творческим заданием. Вот несколько идей.

Конфеты от фабрики «Красный Октябрь»

В магазинах «Аленка» представлены разнообразные варианты на любой вкус. Можно найти подарок, который понравится и вам, и вашему близкому.

Парфюм и косметика от «Новой зари»

Легендарная «Красная Москва» и другие ароматы, а также широкий выбор косметических средств представлены в фирменных магазинах. Здесь можно подобрать подарок любому члену семьи.

Путеводители и книги про Москву

В книжных магазинах можно приобрести практичные подарки, такие как гиды по зданиям и стилям. Также можно найти печатные издания и про архитектуру столицы.

Товары от Heart of Moscow

Бренд предлагает широкий выбор для подарков близким — от футболок и толстовок до кружек со стильной столичной символикой.

Презенты с ВДНХ

Диффузоры с ароматом выставки, футболки с космическими принтами и другие предметы можно найти на территории выставочного комплекса.

Подарки с «Вернисажа» в Измайлове

Блошиный рынок предлагает разнообразные товары, включая раритеты, антиквариат и винтажные предметы.

Сувениры из ГМИИ имени Пушкина

Интересным подарком станет какая-либо вещь с принтом известной картины. Также в магазине есть и другие варианты подарков.

Фото: 1MI

Продукция от Мосметро

На стойках информации можно приобрести интересные памятные вещи.

Сувенирная продукция из Музея архитектуры

Можно приобрести плакаты, книги и другие предметы, связанные с историей зданий Москвы.

Сувенирная продукция из Музея Булгакова

Можно найти уникальные подарки, такие как сумки с цитатами из произведений писателя и другие предметы, связанные с его творчеством.

Памятные подарки из Третьяковской галереи

В магазине галереи представлены подарки для любителей искусства, включая пазлы с картинами художников и книги по искусству.

Чайный набор из «Нитки»

Любителям чая можно подарить разнообразные сорта чая, аксессуары для приготовления и книги о чайных традициях.

Выбрав один из этих подарков, вы точно порадуете близких своим вниманием и заботой о том, чтобы подарок был запоминающимся и уникальным, написал journal.tinkoff.ru.

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#Путешествия#Москва#Все материалы авторов#Подарки
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