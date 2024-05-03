10 идей женских стрижек для худого лица на короткие, средние и длинные волосы

Posted 3 мая, 05:50
Published 3 мая, 05:50
Modified 9 сентября, 23:56
Updated 9 сентября, 23:56
Длинные локоны визуально делают лицо более вытянутым, поэтому это не лучший вариант для женщин с худым лицом.
Можно попробовать ассиметричные стрижки, например неравномерные слои: неровная челка и создание объема рваными прядями у лица помогут скорректировать худой овал.
Второй вариант — объемные женские стрижки: если у вас шевелюра пышная от природы, то вам просто сделать нужный объем, зачесав волосы на одну сторону, а остальные оставив распущенными. Прямые волосы можно завить, чтобы они ниспадали крупными локонами, уравновешивая пропорции худого лица.
Самый оптимальный вариант длины волос для худого лица — чуть выше лопаток. Здесь достаточное поле выбора стрижек.
Классический вариант стрижки для девушек с худым лицом — удлиненное каре. Слишком коротко стричься не стоит, также лучше отказаться от косой челки.
Боб имеет множество вариаций и потому открывает поле для экспериментов. На худом лице лучше смотрится А-образная форма с удлиненной челкой либо ассиметричный боб с прямой челкой.
Текстурированная стрижка пикси визуально корректирует черты лица: многослойные пряди разной длины с рваными концами смотрятся стильно и элегантно.
Для густых волос можно попробовать стрижку паж с пышной челкой и объемом на макушке.
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