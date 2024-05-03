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Posted 3 мая, 05:50

Published 3 мая, 05:50

Modified 9 сентября, 23:56

Updated 9 сентября, 23:56

10 идей женских стрижек для худого лица на короткие, средние и длинные волосы

10 идей женских стрижек для худого лица на короткие, средние и длинные волосы

3 мая 2024, 05:50
Фото: borsh.top, kapralova.hair-ak.ru
10 идей женских стрижек для худого лица на короткие, средние и длинные волосы
Как скорректировать овал лица и замаскировать чрезмерную худобу? Бьюти-мастера придумали несколько приемов, позволяющих с помощью стрижки сбалансировать черты худого лица и сделать образ более женственным и притягательным.

Длинные волосы

Длинные локоны визуально делают лицо более вытянутым, поэтому это не лучший вариант для женщин с худым лицом.

Можно попробовать ассиметричные стрижки, например неравномерные слои: неровная челка и создание объема рваными прядями у лица помогут скорректировать худой овал.

Второй вариант — объемные женские стрижки: если у вас шевелюра пышная от природы, то вам просто сделать нужный объем, зачесав волосы на одну сторону, а остальные оставив распущенными. Прямые волосы можно завить, чтобы они ниспадали крупными локонами, уравновешивая пропорции худого лица.

Средние волосы

Самый оптимальный вариант длины волос для худого лица — чуть выше лопаток. Здесь достаточное поле выбора стрижек.

  • Каскад — лучше всего будет смотреться на обладательницах вьющихся волос. Скрыть угловатость лица поможет многослойная челка, придающая образу некоторую небрежность.
  • Аврора — мягкие локоны смягчают острые углы и слишком крупные черты лица. Стрижку можно сочетать с популярной техникой окрашивания шатуш или балаяж.
  • Сессун — очень женственная стрижка: локоны плавно обрамляют лицо, идеально смягчая природные «недочеты». Хорошо смотрится с прямой челкой.
  • Лесенка — на средних волосах хорошо смотрится лесенка с неравномерными слоями. Прическа придает объема спереди и по бокам лица и придает подвижность прядям.

Короткие волосы

Классический вариант стрижки для девушек с худым лицом — удлиненное каре. Слишком коротко стричься не стоит, также лучше отказаться от косой челки.

Боб имеет множество вариаций и потому открывает поле для экспериментов. На худом лице лучше смотрится А-образная форма с удлиненной челкой либо ассиметричный боб с прямой челкой.

Текстурированная стрижка пикси визуально корректирует черты лица: многослойные пряди разной длины с рваными концами смотрятся стильно и элегантно.

Для густых волос можно попробовать стрижку паж с пышной челкой и объемом на макушке.

#Красота#Все материалы авторов#Прически#Стрижки
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