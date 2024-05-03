10 идей женских стрижек для худого лица на короткие, средние и длинные волосы

Второй вариант — объемные женские стрижки: если у вас шевелюра пышная от природы, то вам просто сделать нужный объем, зачесав волосы на одну сторону, а остальные оставив распущенными. Прямые волосы можно завить, чтобы они ниспадали крупными локонами, уравновешивая пропорции худого лица.