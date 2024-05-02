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Posted 2 мая, 10:01

Published 2 мая, 10:01

Modified 9 сентября, 22:28

Updated 9 сентября, 22:28

Стресс и месячные: психологические факторы сбоя цикла

Стресс и месячные: психологические факторы сбоя цикла

2 мая 2024, 10:01
Фото: Изображение Midjourney
Стресс и месячные: психологические факторы сбоя цикла
Жизнь современной женщины наполнена множеством различных стрессовых факторов, в ряде случаев они очень негативно влияют на репродуктивную систему организма. И первые звоночки — это сбой менструального цикла.

Предпосылки к сбою цикла: что влияет

Сегодня женщины занимают ключевые и ответственные посты, выполняют большой объем работы, занимаются семьей, воспитанием детей — конечно, такую нагрузку выдержит не каждый организм. Одной из первых сигнализируют о неполадках гормональная и репродуктивная системы — менструации начинаются не вовремя, а то и вовсе пропадают на неопределенное время.

«Да, задержка месячных из-за стресса — явление частое. И да, из-за стресса могут не идти месячные вовсе. Более того, они могут начаться раньше срока. И причиной тому часто служит именно стресс. Ему вообще можно отдать пальму первенства во многих проблемах, связанных с нашим здоровьем», — говорит врач-гинеколог Елена Акопова.
Задержка месячных из-за стресса — явление частоеЗадержка месячных из-за стресса — явление частое
Задержка месячных из-за стресса — явление частое. Фото: Изображение Midjourney

Виды стрессов

В числе наиболее частых видов стресса, которые могут «аукнуться» сбоем менструального цикла, как правило, психологические — когда мы переживаем за личные отношения, финансовые проблемы, произошедшие конфликты и прочее.

Но есть и другие потрясения, которые также могут стать триггером для сбоя цикла. К ним относятся диеты, большие физические нагрузки, прием сильных медикаментов, адаптация к новому климату, переохлаждение, ОРВИ и пр.

В числе наиболее частых видов стресса, которые могут «аукнуться» сбоем менструального цикла, как правило, психологическиеВ числе наиболее частых видов стресса, которые могут «аукнуться» сбоем менструального цикла, как правило, психологические
В числе наиболее частых видов стресса, которые могут «аукнуться» сбоем менструального цикла, как правило, психологические. Фото: Изображение Midjourney

Что делать?

Если у вас разово сбился цикл из-за вышеперечисленных причин, то нет причин бить тревогу, уверяют врачи. Достаточно наладить режим питания и сна, выделить себе время на отдых — выспаться и подарить себе положительные эмоции от приятной поездки или просто прогулки.

Однако, когда проблема принимает систематический характер, следует обратиться к специалисту, который назначит ряд исследований и анализов, назначит соответствующее лечение при помощи гормональных препаратов или же БАДов. Также нельзя недооценивать и свое психологическое состояние — необходимо повысить стрессоустойчивость, чтобы легче переживать трудности, без ущерба для здоровья.

#Общество#Здоровье#Женщины#Все материалы авторов#Стресс
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