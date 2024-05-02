Стресс и месячные: психологические факторы сбоя цикла

Сегодня женщины занимают ключевые и ответственные посты, выполняют большой объем работы, занимаются семьей, воспитанием детей — конечно, такую нагрузку выдержит не каждый организм. Одной из первых сигнализируют о неполадках гормональная и репродуктивная системы — менструации начинаются не вовремя, а то и вовсе пропадают на неопределенное время.