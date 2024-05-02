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Posted 2 мая, 14:09

Published 2 мая, 14:09

Modified 9 сентября, 22:30

Updated 9 сентября, 22:30

Как просверлить керамическую плитку

Как просверлить керамическую плитку

2 мая 2024, 14:09
Фото: 1MI
Рассказываем, как правильно просверлить керамическую плитку и не испортить ее.

Какое сверло взять

Керамическая плитка отличается тем, что у нее есть прочный, но тонкий лицевой слой, под которым находится более мягкий материал.

Чтобы сделать отверстие под дюбель, который потребуется в дальнейшем для закрепления оборудования или мебели на установленной плитке, рекомендуется взять сверло с победитовым наконечником.

Как просверлить плитку

Для сверления отверстий можно воспользоваться несколькими методами. Первый метод заключается в том, чтобы предварительно накернить место сверления, аккуратно снимая тонкий слой верхнего покрытия, либо прорезать его. Другой вариант — закрепить кусок малярного скотча или лейкопластыря в области сверления. Это помогает фиксировать сверло перпендикулярно поверхности и предотвращает скольжение.

Фото: 1MI

При сверлении необходимо использовать минимальное давление и низкие обороты. После удаления верхнего слоя на всей площади отверстия, можно увеличить скорость и давление. После завершения сверления плитки, сверло следует заменить на другое, предназначенное для работы с материалом стены. При сверлении больших отверстий рекомендуется делать это поэтапно, увеличивая диаметр постепенно. Такой метод позволяет сверлить отверстия до 15 миллиметров в диаметре.

Как просверлить большое отверстие

При проведении облицовочных работ часто возникает необходимость сверлить отверстие большого диаметра в плитке. Для этого можно воспользоваться следующими методами:

  1. Алмазной коронкой.

  2. Балеринкой с победитовыми напайками. Этот метод более доступен по цене и позволяет создавать отверстия разного диаметра. Однако для его использования требуется наличие штатива для закрепления дрели. При сверлении рекомендуется работать на низких оборотах с небольшим усилием.

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#Илья Протвинов#Общество#Просверлить#Керамическая плитка#Сверло
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