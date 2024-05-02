Как просверлить керамическую плитку

При сверлении необходимо использовать минимальное давление и низкие обороты. После удаления верхнего слоя на всей площади отверстия, можно увеличить скорость и давление. После завершения сверления плитки, сверло следует заменить на другое, предназначенное для работы с материалом стены. При сверлении больших отверстий рекомендуется делать это поэтапно, увеличивая диаметр постепенно. Такой метод позволяет сверлить отверстия до 15 миллиметров в диаметре.