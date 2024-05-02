Как просверлить керамическую плитку

Posted 2 мая, 14:09
Published 2 мая, 14:09
Modified 9 сентября, 22:30
Updated 9 сентября, 22:30
Керамическая плитка отличается тем, что у нее есть прочный, но тонкий лицевой слой, под которым находится более мягкий материал.
Чтобы сделать отверстие под дюбель, который потребуется в дальнейшем для закрепления оборудования или мебели на установленной плитке, рекомендуется взять сверло с победитовым наконечником.
Для сверления отверстий можно воспользоваться несколькими методами. Первый метод заключается в том, чтобы предварительно накернить место сверления, аккуратно снимая тонкий слой верхнего покрытия, либо прорезать его. Другой вариант — закрепить кусок малярного скотча или лейкопластыря в области сверления. Это помогает фиксировать сверло перпендикулярно поверхности и предотвращает скольжение.
При сверлении необходимо использовать минимальное давление и низкие обороты. После удаления верхнего слоя на всей площади отверстия, можно увеличить скорость и давление. После завершения сверления плитки, сверло следует заменить на другое, предназначенное для работы с материалом стены. При сверлении больших отверстий рекомендуется делать это поэтапно, увеличивая диаметр постепенно. Такой метод позволяет сверлить отверстия до 15 миллиметров в диаметре.
При проведении облицовочных работ часто возникает необходимость сверлить отверстие большого диаметра в плитке. Для этого можно воспользоваться следующими методами:
Алмазной коронкой.
Балеринкой с победитовыми напайками. Этот метод более доступен по цене и позволяет создавать отверстия разного диаметра. Однако для его использования требуется наличие штатива для закрепления дрели. При сверлении рекомендуется работать на низких оборотах с небольшим усилием.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14