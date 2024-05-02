61-летний Том Круз предпочел творчество роману с Ириной Шейк

Posted 2 мая, 18:25
Published 2 мая, 18:25
Modified 9 сентября, 22:32
Updated 9 сентября, 22:32
Один из источников из окружения знаменитого актера рассказал журналистам, что Круз не планирует в ближайшее время вступать в серьезные отношения. Голливудской звезде польстило внимание известной супермодели и ее желание с ним встречаться. Но, несмотря на это, Том заявил, что его настоящей любовью является работа в кино, которая отнимает почти все его время, пишет peopletalk.ru.
Следует отметить, что Ирина Шейк совсем недавно считалась подругой другого Тома — игрока в американский футбол Тома Брэди, экс-супруга ее коллеги — модели Жизель Бундхен. Но судя по всему, у Ирины не сложилось и здесь — модель и футболист давно не появляются в свете вместе. О Томе Крузе же в Рунете ходят слухи о его недавнем коротком романе с россиянкой — дочерью олигарха Эльсиной Хайровой. Однако, кто и для чего распустил эти слухи, пока остается загадкой.
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