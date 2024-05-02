61-летний Том Круз предпочел творчество роману с Ириной Шейк

Следует отметить, что Ирина Шейк совсем недавно считалась подругой другого Тома — игрока в американский футбол Тома Брэди, экс-супруга ее коллеги — модели Жизель Бундхен. Но судя по всему, у Ирины не сложилось и здесь — модель и футболист давно не появляются в свете вместе. О Томе Крузе же в Рунете ходят слухи о его недавнем коротком романе с россиянкой — дочерью олигарха Эльсиной Хайровой. Однако, кто и для чего распустил эти слухи, пока остается загадкой.