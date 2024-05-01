Национальный фастфуд: 5 стран со вкусной уличной едой

Китайский фастфуд многие туристы считают слишком экзотическим, и отчасти это так. Впрочем, уличная еда в Китае может быть разной и даже приемлемой для гостей из европейских стран. Классический фастфуд в Китае — это местная лапша вок. Ее готовят прямо на улицах, в специальных сковородах и по особому рецепту. Это очень сытная и вкусная еда, которую обязательно стоит попробовать всем, кто посещает Китай. Кстати, к этому фастфуду можно выбрать любую начинку и соус.