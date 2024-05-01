Национальный фастфуд: 5 стран со вкусной уличной едой

Posted 1 мая, 06:59
Published 1 мая, 06:59
Modified 9 сентября, 22:23
Updated 9 сентября, 22:23
Уличная еда в Нидерландах приводит туристов в настоящий восторг. Самый популярный и часто встречающийся фастфуд — это селедка, исключительно вкусная, но достаточно жирная. Ее подают в разных формах и видах, например с маринованным луком и огурцами, со свежей выпечкой. Этот фастфуд считается демократичным, его стоимость невысокая, однако такая уличная еда доставит массу удовольствия, а ее вкус запомнится и долго будет ассоциироваться с Нидерландами.
Китайский фастфуд многие туристы считают слишком экзотическим, и отчасти это так. Впрочем, уличная еда в Китае может быть разной и даже приемлемой для гостей из европейских стран. Классический фастфуд в Китае — это местная лапша вок. Ее готовят прямо на улицах, в специальных сковородах и по особому рецепту. Это очень сытная и вкусная еда, которую обязательно стоит попробовать всем, кто посещает Китай. Кстати, к этому фастфуду можно выбрать любую начинку и соус.
В Греции фастфуд достаточно аутентичный, однако стоит отметить, что уличная еда в этой стране совмещает в себе кулинарные традиции разных народов. К примеру, традиционным греческим фастфудом считается фалафель, тогда как это арабское блюдо.
Настоящий хит греческого фастфуда — подобие знакомой нам шаурмы. Блюдо называется сувлаки, оно представляет собой небольшие кусочки поджаренного мяса, завернутые в пшеничную лепешку. К мясу добавляются овощи, соусы и многое другое. Те, кто любит сладкое, может попробовать соответствующий фастфуд — жареные пончики. В Греции такая уличная еда называется лукумадес.
Турецкий фастфуд — объект восхищения туристов. Местные города буквально наполнены лотками с самой разной едой, которую повара готовят на глазах у посетителей. Классика турецкого фастфуда — это, конечно же, донер-кебабы. Стоит попробовать местную вареную кукурузу, жареную рыбу, а также мидии с рисом. Любители сладкого наверняка оценят местное мороженое, которое тоже считается фастфудом.
В Испании фастфуд представлен разными блюдами, однако самое популярное из них — тапас, вкусная и сытная еда. Традиционно ее подают в качестве закуски к напиткам, она имеет разные виды и формы. Туристы могут попробовать креветки, обжаренные с чесноком, знаменитый испанский хамон, омлет из картофеля и, конечно же, оливки.
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