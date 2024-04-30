Что делать, если обветрились губы: советы и средства для восстановления

Некоторые ошибочно считают, что губы могут страдать только в ветреную погоду при холодной погоде. Это действительно самый распространенный фактор, но далеко не единственный. Проблема может быть вызвана авитаминозом, когда организм не получает достаточного количества полезных веществ, вследствие чего и возникают сухость и шелушение. Также к их плачевному состоянию могут привести чрезмерно сухой воздух в помещении, избыточная инсоляция, некачественная косметика и привычка постоянно облизывать губы.