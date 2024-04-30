Что делать, если обветрились губы: советы и средства для восстановления

Posted 30 апреля, 07:43
Published 30 апреля, 07:43
Modified 9 сентября, 22:22
Updated 9 сентября, 22:22
Некоторые ошибочно считают, что губы могут страдать только в ветреную погоду при холодной погоде. Это действительно самый распространенный фактор, но далеко не единственный. Проблема может быть вызвана авитаминозом, когда организм не получает достаточного количества полезных веществ, вследствие чего и возникают сухость и шелушение. Также к их плачевному состоянию могут привести чрезмерно сухой воздух в помещении, избыточная инсоляция, некачественная косметика и привычка постоянно облизывать губы.
Для того, чтобы восстановить обветренные губы, необходим комплексный подход — прием курса витаминов, а также обработка проблемного участка гигиенической помадой, бальзамом или специальными кремами. Эти косметические средства способствуют заживлению микротрещин, а также увлажняют кожу, делают ее мягкой, эластичной. В их состав, как правило, входят пантенол, витамины A, B и E, натуральные эфирные масла, пчелиный воск и пр.
Помочь обветренной коже могут обычные натуральные масла. Например, кокосовое, оливковое, миндальное, облепиховое. Просто наносите их тонким слоем на кожу и старайтесь не облизывать.
Для того, чтобы наши губы меньше подвергались агрессивному воздействию внешней среды, необходимо, чтобы они получали максимум питания изнутри. Ваш рацион должен быть богат молочными продуктами, рыбой, зелеными листовыми овощами, орехами, фруктами, ягодами.
Если вы почувствовали, что на губах образовалась предательская корочка, не нужно сдирать ее, так вы только усугубите ситуацию и серьезно травмируете нежную кожу. Лучше примените мягкий скраб — он бережно отшелушивает чешуйки, способствуя естественному восстановлению.
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