Как провести летние каникулы: 10 нескучных идей для всей семьи

Posted 29 апреля, 11:20
Published 29 апреля, 11:20
Modified 9 сентября, 22:21
Updated 9 сентября, 22:21
Летние каникулы не должны быть скучными, поэтому в нашей подборке мы предлагаем только самые интересные и захватывающие идеи, которые позволят провести долгожданные месяцы так, чтобы они запомнились.
Летние каникулы можно провести в походе. Отправиться в компании детей можно в горы или даже в лес. Это прекрасный способ побыть на свежем воздухе, насладиться живописной природой, получить новые знания. Совместить приятное с полезным позволит обучение ребенка обращаться с компасом, искать и находить стороны света, ориентироваться в открытом пространстве. Одним словом, поход — прекрасный формат для нескучных летних каникул.
Не стоит путать кемпинг с походом — такой способ времяпрепровождения предполагает стоянку на природе. Ребенка можно научить ставить палатку, готовить на костре еду. Летние каникулы, проведенные таким образом, научат школьника ответственности, самостоятельности, а также основным принципам планирования — в жизни ему это очень пригодится.
В период летних каникул отправляться на велопрогулки можно буквально каждый день, если позволяет погода. Этот формат отдыха совмещает в себе физическую активность, необходимую детям, и познавательные функции. Совершая велопрогулки, ребенок может открывать для себя новые места, маршруты.
Если вблизи есть водоем, летние каникулы школьники могут проводить на нем — разумеется, под присмотром взрослых. В реке, в озере, в пруду или в море ребенок научится плавать, сможет заняться различными видами водного спорта — серфингом, катанием на водных лыжах. Эти занятия подарят ему новый опыт и новые ощущения, которые запомнятся надолго.
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