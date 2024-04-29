Как провести летние каникулы: 10 нескучных идей для всей семьи

Если вблизи есть водоем, летние каникулы школьники могут проводить на нем — разумеется, под присмотром взрослых. В реке, в озере, в пруду или в море ребенок научится плавать, сможет заняться различными видами водного спорта — серфингом, катанием на водных лыжах. Эти занятия подарят ему новый опыт и новые ощущения, которые запомнятся надолго.