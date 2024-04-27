Стас Михайлов прокомментировал обзывательства Пугачевой в соцсетях в свой адрес

Posted 27 апреля, 18:54
Published 27 апреля, 18:54
Modified 9 сентября, 22:25
Updated 9 сентября, 22:25
Согласно заявлению певца, такие знаменитости «еще приползут на коленях» обратно на родину.
Как сообщает kp.ru, Михайлов никак не упоминал Пугачеву и не давал понять, что это высказывание относится в том числе и к ней. Но Примадонна позже все же записала видео, в котором гневно обратилась к бывшему коллеге по сцене и оскорбила его. Также она заявила, что нормальные люди не планируют возвращаться в Россию.
Стас длительное время не реагировал на такой хамский выпад звезды советской и российской эстрады. Но выступая на своем творческом вечере, приуроченном к грядущему 55-летнему юбилею, он все же упомянул Пугачеву, желая ей счастья и здоровья на новой родине — в Израиле.
Он подчеркнул, что принципиально не вступает в конфликты с женщинами. Однако предложил задать Алле Борисовне вопрос, что она чувствует, когда выступает с обвинениями россиян. Ведь именно этим людям она обязана своим успехом, состоятельностью как артистки. Михайлов уверяет, что его слова про знаменитостей-предателей не относились к Пугачевой, намекая, что она сделала неверные выводы и спровоцировала разборки в интернете. Певец призывает оставить Пугачеву в покое, надеясь, что она извлечет урок из этой ситуации.
Стас не одобряет решение звезд, которые предали родину в трудный час и теперь проживают за рубежом, забывая, какой карьерный взлет им дала Россия в свое время. Михайлов считает, что такие артисты должны как минимум обращаться к российской публике с благодарностью, а не хаять ее. Он призывает уехавших знаменитостей не опускаться до нелицеприятной полемики в соцсетях.
Примечательно, что ранее Пугачева уже обращалась к своим подписчикам с подобными хамскими речами, называя россиян холопами, которые превратились в рабов.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14