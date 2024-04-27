Стас Михайлов прокомментировал обзывательства Пугачевой в соцсетях в свой адрес

Он подчеркнул, что принципиально не вступает в конфликты с женщинами. Однако предложил задать Алле Борисовне вопрос, что она чувствует, когда выступает с обвинениями россиян. Ведь именно этим людям она обязана своим успехом, состоятельностью как артистки. Михайлов уверяет, что его слова про знаменитостей-предателей не относились к Пугачевой, намекая, что она сделала неверные выводы и спровоцировала разборки в интернете. Певец призывает оставить Пугачеву в покое, надеясь, что она извлечет урок из этой ситуации.