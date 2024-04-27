Секс по дружбе: что в этом хорошего и кому это нужно

Posted 27 апреля, 19:04
Published 27 апреля, 19:04
Modified 9 сентября, 22:19
Updated 9 сентября, 22:19
Конечно, в нашем обществе все еще сильны стереотипы о том, что интим нужно практиковать только в серьезных отношениях, а то и вообще только в браке. Но постепенно они все больше уходят на задний план.
Секс становится утилитарным явлением, говорят психологи. Молодых людей заботит все меньше условностей по отношению к сексу. Если тусуетесь в одной дружеской компании, но не являетесь парой, почему бы не устраивать время от времени приятные встречи? Или другой пример: бывшие, которые расстались на мирной ноте и перешли в ранг друзей, часто вступают в сексуальные отношения, потому уже не смотрят друг на друга предвзято: к постоянному партнеру всегда много претензий, не правда ли?
Даже минимального количества примеров достаточно, чтобы вывести главное преимущество секса по дружбе. Это близкое знакомство двух партнеров, знание вкусов и привычек друг друга. А также, что немаловажно, отношение к гигиене, чтобы не беспокоиться за свое здоровье.
Еще один фактор можно засчитать за преимущество — легкость в общении. Согласитесь, не всегда между любовниками бывает такое идеальное взаимопонимание, как между друзьями. А с другом можно, не стесняясь, обсудить свои сексуальные предпочтения и получить больше удовольствия от близости.
Дружеский секс удобен тем, что не требует церемоний, на которые не хватает времени очень занятым людям. Можно просто позвонить и договориться о приятной встрече, не тратя времени и денег на кино, рестораны, свидания и пр.
Но есть, конечно, и обратная сторона медали. Так, самый часто встречающийся негативный пример — это когда один из молодых людей вдруг проникается романтическими чувствами к партнеру — начинается ревность и выяснение отношений.
Минус секса по дружбе также заключается в том, что человек, вступающий в такие отношения, перестает быть ориентированным на поиски реального спутника жизни, на семью. Ведь партнер как бы есть, и в то же время его нет — между вами ведь ничего серьезного.
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