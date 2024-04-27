newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 апреля, 19:04

Published 27 апреля, 19:04

Modified 9 сентября, 22:19

Updated 9 сентября, 22:19

Секс по дружбе: что в этом хорошего и кому это нужно

Секс по дружбе: что в этом хорошего и кому это нужно

27 апреля 2024, 19:04
Фото: Фрагмент из видео
Секс по дружбе: что в этом хорошего и кому это нужно
Джастин Тимберлейк после съемок в комедии «Секс по дружбе» сказал, что долго оставаться в таких отношениях нельзя, один из партнеров обязательно устанет или влюбится. Так стоит ли практиковать секс по дружбе и что по этому поводу думают психологи? Разберем плюсы и минусы этого явления.

Рушатся стереотипы

Конечно, в нашем обществе все еще сильны стереотипы о том, что интим нужно практиковать только в серьезных отношениях, а то и вообще только в браке. Но постепенно они все больше уходят на задний план.

Секс становится утилитарным явлением, говорят психологи. Молодых людей заботит все меньше условностей по отношению к сексу. Если тусуетесь в одной дружеской компании, но не являетесь парой, почему бы не устраивать время от времени приятные встречи? Или другой пример: бывшие, которые расстались на мирной ноте и перешли в ранг друзей, часто вступают в сексуальные отношения, потому уже не смотрят друг на друга предвзято: к постоянному партнеру всегда много претензий, не правда ли?

Молодых людей заботит все меньше условностей по отношению к сексуМолодых людей заботит все меньше условностей по отношению к сексу
Молодых людей заботит все меньше условностей по отношению к сексу. Фото: Фрагмент из видео

Плюсы

Даже минимального количества примеров достаточно, чтобы вывести главное преимущество секса по дружбе. Это близкое знакомство двух партнеров, знание вкусов и привычек друг друга. А также, что немаловажно, отношение к гигиене, чтобы не беспокоиться за свое здоровье.

Еще один фактор можно засчитать за преимущество — легкость в общении. Согласитесь, не всегда между любовниками бывает такое идеальное взаимопонимание, как между друзьями. А с другом можно, не стесняясь, обсудить свои сексуальные предпочтения и получить больше удовольствия от близости.

Дружеский секс удобен тем, что не требует церемоний, на которые не хватает времени очень занятым людям. Можно просто позвонить и договориться о приятной встрече, не тратя времени и денег на кино, рестораны, свидания и пр.

Еще один фактор можно засчитать за преимущество — легкость в общенииЕще один фактор можно засчитать за преимущество — легкость в общении
Еще один фактор можно засчитать за преимущество — легкость в общении. Фото: Фрагмент из видео

Минусы

Но есть, конечно, и обратная сторона медали. Так, самый часто встречающийся негативный пример — это когда один из молодых людей вдруг проникается романтическими чувствами к партнеру — начинается ревность и выяснение отношений.

Минус секса по дружбе также заключается в том, что человек, вступающий в такие отношения, перестает быть ориентированным на поиски реального спутника жизни, на семью. Ведь партнер как бы есть, и в то же время его нет — между вами ведь ничего серьезного.

Минус секса по дружбе — человек перестает быть ориентированным на поиски реального спутника жизниМинус секса по дружбе — человек перестает быть ориентированным на поиски реального спутника жизни
Минус секса по дружбе — человек перестает быть ориентированным на поиски реального спутника жизни. Фото: Фрагмент из видео
#Общество#Отношения#Мужчины#Женщины#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика