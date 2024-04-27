Секс по дружбе: что в этом хорошего и кому это нужно

Секс становится утилитарным явлением, говорят психологи. Молодых людей заботит все меньше условностей по отношению к сексу. Если тусуетесь в одной дружеской компании, но не являетесь парой, почему бы не устраивать время от времени приятные встречи? Или другой пример: бывшие, которые расстались на мирной ноте и перешли в ранг друзей, часто вступают в сексуальные отношения, потому уже не смотрят друг на друга предвзято: к постоянному партнеру всегда много претензий, не правда ли?