Певице Юлии Самойловой испортили препарат за 800 тысяч

Заселившись в отель, Юлия обратилась к персоналу за помощью с хранением ампулы стоимостью 800 тысяч рублей. Она объяснила, что лекарство должно лежать в холодильнике при температуре от +2 до +8 градусов. Позже выяснилось, что ампула заморожена, пишет KP.RU.