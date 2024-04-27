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Posted 27 апреля, 16:44

Published 27 апреля, 16:44

Modified 9 сентября, 22:24

Updated 9 сентября, 22:24

Певице Юлии Самойловой испортили препарат за 800 тысяч

27 апреля 2024, 16:44
Сотрудники одной из гостиниц курорта Геленджика испортили жизненно необходимый лекарственный препарат вокалистки Юлии Самойловой. Девушка с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) совершает тур по Кубани. Она постоянно принимает дорогостоящий препарат, который возит с собой.

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Заселившись в отель, Юлия обратилась к персоналу за помощью с хранением ампулы стоимостью 800 тысяч рублей. Она объяснила, что лекарство должно лежать в холодильнике при температуре от +2 до +8 градусов. Позже выяснилось, что ампула заморожена, пишет KP.RU.

«Сама виновата». Именно это услышала девушка от совершивших оплошность работников гостиницы вместо извинений. О происшествии певица оповестила поклонников в социальных сетях.

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Препарат, необходимый Юлии, очень сложно достать. Его не купишь в любой аптеке. Девушка получает льготное лекарство через Минздрав.

«Я не знаю, что делать, я в полной растерянности», — сетует исполнительница. Юлия подчеркнула, что сотрудники отеля разговаривали с ней грубо и не подумали извиниться за случившееся.

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