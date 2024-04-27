Мастер-класс для олигархов: Нагиев «подрабатывает» в Дубае

Posted 27 апреля, 17:02
Published 27 апреля, 17:02
Modified 9 сентября, 22:24
Updated 9 сентября, 22:24
В свои 57 лет Дмитрий Нагиев входит в число самых высокооплачиваемых российских артистов. Он постоянно занят в киносъемках — только завершил сниматься в картине «Кто быстрее?» и уже приступил к работе в «Агент 00 Батя».
Кроме того, Дмитрий не отказывается сниматься в рекламе, выступает ведущим приватных мероприятий и исполняет главную роль в театральной постановке «Кыся». Один его съемочный день обходится в 300–500 тыс. руб.; за роль ведущего мероприятия он запрашивает 5 млн руб.; а чтобы снять Нагиева в рекламе, придется выложить 20 млн руб., пишет KP.RU.
Артист решил не ограничиваться рекламой, театром и кино и приступил к освоению нового амплуа. Он отправился в Дубай, чтобы зарабатывать деньги за счет осевших в ОАЭ россиян. Как выяснилось, соотечественники готовы выложить кругленькую сумму за общение со знаменитостью. И сейчас Нагиев продает некий майский очный авторский курс в Дубае, на котором состоятельных граждан обещают обучить актерским техникам для жизни и бизнеса. Согласно обещанной программе, Дмитрий в компании сына Кирилла, а также актера и преподавателя театральных студий Александра Шульгина и режиссера и актрисы Ксении Митрофановой будет раскрывать потенциал своих клиентов, гармонизировать их личность, выводить их на новый энергетический уровень и прочее.
Две недели подобного обучения обойдутся в 15 600 AED (396 тысяч рублей) с человека. Если купивший курс гражданин будет разочарован уже на первом уроке, ему «щедро» вернут половину стоимости курса. Группы будут состоять из 20 человек; их планируют набирать на регулярной основе.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14