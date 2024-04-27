Мастер-класс для олигархов: Нагиев «подрабатывает» в Дубае

Артист решил не ограничиваться рекламой, театром и кино и приступил к освоению нового амплуа. Он отправился в Дубай, чтобы зарабатывать деньги за счет осевших в ОАЭ россиян. Как выяснилось, соотечественники готовы выложить кругленькую сумму за общение со знаменитостью. И сейчас Нагиев продает некий майский очный авторский курс в Дубае, на котором состоятельных граждан обещают обучить актерским техникам для жизни и бизнеса. Согласно обещанной программе, Дмитрий в компании сына Кирилла, а также актера и преподавателя театральных студий Александра Шульгина и режиссера и актрисы Ксении Митрофановой будет раскрывать потенциал своих клиентов, гармонизировать их личность, выводить их на новый энергетический уровень и прочее.