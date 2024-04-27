Кто будет вести популярные российские телепередачи этой весной?

Рах 61 год, и она позиционирует себя как человека, который более 30 лет в моде. В «Модном приговоре» она появилась в апреле 2024 года. До этого она делала довольно большое количество модных обзоров в соцсетях и часто рекламировала магазины одежды в Казахстане. По оценкам зрителей, новая ведущая смотрится в проекте органично, но у неё пока нет необходимой смелости, пишет kp.ru.