Кто будет вести популярные российские телепередачи этой весной?

Posted 27 апреля, 12:26
Published 27 апреля, 12:26
Modified 9 сентября, 22:23
Updated 9 сентября, 22:23
Рах 61 год, и она позиционирует себя как человека, который более 30 лет в моде. В «Модном приговоре» она появилась в апреле 2024 года. До этого она делала довольно большое количество модных обзоров в соцсетях и часто рекламировала магазины одежды в Казахстане. По оценкам зрителей, новая ведущая смотрится в проекте органично, но у неё пока нет необходимой смелости, пишет kp.ru.
Напомним: «Модный приговор» — телевизионная передача, в которой в рамках одного эфира сначала оценивается, а затем меняется, обычно кардинально, имидж одной женщины. Лилия Рах и Александр Рогов поочерёдно играют роль судьи в проекте.
Равшана Куркова тоже попробует себя в образе телеведущей. Вместе с Василием Артемьевым и Дмитрием Масленниковым она будет вести новое телешоу «Суперниндзя Дети». Юные спортсмены будут бороться за главный приз — 6 млн рублей, который будет поделен между тремя победителями.
Сергей Соседов участвует в телевизионном шоу «ВИА Суперстар!», которое скоро стартует на НТВ. Сообщается, что в проекте будут выбирать лучших среди восьми музыкальных групп, популярных в нулевые и девяностые. Впервые после скандальной «голой» вечеринки на федеральном ТВ появится Лолита. Она вместе с Вадимом Такменёвым будет вести шоу.
Напомним: Соседов с 2021 года вёл программу «За гранью», но после окончания контракта его не продлили. Многие зрители опасались, что критика уберут и из жюри «Суперстара», но, как видим, этого не случилось.
Вместо 82-летнего Александра Маслякова вести КВН будет Дмитрий Хрусталёв. Экс-кавээнщику — 45. Вести популярную юмористическую телеигру пробовали Михаил Галустян, Вадим Галыгин и другие шоумены, но выбран был именно Хрусталёв. Отмечается, что он будет ведущим как минимум на 2024 год.
Сам Дмитрий рассказал, что ему пришлось пройти двухлетний кастинг, причём под присмотром самого Александра Маслякова. Кстати, Хрусталёв уверен, что последний до сих пор играет важную роль в КВН, хоть и не стоит на месте ведущего. Возможно, он даже пишет некоторым командам шутки.
Владимира Маркони зрители увидят в качестве ведущего нового музыкального шоу на канале «Россия». В нём будут соревноваться команда звёзд (Долина, Буланова и другие) и команда зрителей. Авторы проекта обещают много музыкальных номеров.
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