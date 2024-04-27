10 отличных летних бизнес-идей: работа для себя, студентов и школьников

Услуги по уборке пользуются спросом круглый год. Этот бизнес легко начать, так как кроме качественных чистящих средств и собственных сил больше ничего не надо. Клининговый бизнес может включать уборку дома, офиса, мытье окон, уборку после ремонта, стройки и даже ландшафтные услуги по стрижке газонов и садов.