Учимся эффектно собирать волосы наверх: топ-5 объемных пучков

Posted 26 апреля, 09:59
Published 26 апреля, 09:59
Modified 9 сентября, 22:18
Updated 9 сентября, 22:18
В этой прическе пучок выглядит откровенно небрежным. Должно казаться, что вы только что встали с постели — небрежность уже несколько сезонов в тренде. Но над прядями, обрамляющими лицо, придется поработать. Выпустите пару длинных прядей с обеих сторон лица. Чтобы они были идеально гладкими, используйте утюжок.
На макушке отделите несколько прядей и начешите их мягкими движениями. Соберите волосы в слабый хвостик и перекиньте его вперед. Затем несколько раз пропустите пряди под резинкой. Если волосы длинные, то процедуру нужно повторить 2 — 3 раза. У вас получится объемный и слегка небрежный пучок. Зафиксируйте выпадающие кончики резинками, а объем сверху закрепите лаком.
Чтобы создать пышную прическу, понадобится три тугих резинки и несколько невидимок. Хорошенько расчешите волосы и соберите их в тугой хвост. Старайтесь добиться максимальной гладкости, без петухов. Хвост разделите на две одинаковые части, каждую из которых сверните в жгут. Зафиксируйте жгуты у основания хвостика двумя резинками. Оставшиеся пряди обмотайте вокруг хвоста и закрепите невидимками. Дополнительного объема помогут добиться массивные аксессуары.
Это самый надежный способ собрать волосы, чтобы прическа дольше держалась и из нее не выпадали пряди. Заплетите классическую косу из трех прядей, но не сильно тугую. Зафиксируйте кончик косы резинкой. Чуть расслабьте косу, немного вытягивая пряди. Таким образом, коса несколько увеличится в объеме. Сформируйте пучок, подвернув кончик косы внутрь и закрепив его невидимками.
Можно сделать более небрежный вариант. Начешите кончик косы и пряди у корней на затылке. Косу уложите в виде ракушки, но так, чтобы ее конец чуть свисал вниз. При этом боковые пряди лучше выпустить, чтобы они обрамляли лицо.
Если вы не являетесь обладательницей вьющихся волос, то просто накрутите пряди на плойку. Необязательно, чтобы волосы были накручены в одном направлении — для этой прически важна хаотичность. Произвольно закрепите локоны на затылке с помощью крабика, так, чтобы это выглядело небрежно и слегка игриво.
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