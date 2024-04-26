Учимся эффектно собирать волосы наверх: топ-5 объемных пучков

На макушке отделите несколько прядей и начешите их мягкими движениями. Соберите волосы в слабый хвостик и перекиньте его вперед. Затем несколько раз пропустите пряди под резинкой. Если волосы длинные, то процедуру нужно повторить 2 — 3 раза. У вас получится объемный и слегка небрежный пучок. Зафиксируйте выпадающие кончики резинками, а объем сверху закрепите лаком.