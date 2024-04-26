Психолог Бейкер рассказала, как справляется с паническими атаками

Posted 26 апреля, 14:02
Published 26 апреля, 14:02
Modified 9 сентября, 22:20
Updated 9 сентября, 22:20
Доктор психологии Кейтилин Бейкер из Appalachian Life Enrichment Counseling Center рассказала, как справляется со страхом и тревогой. Психолог сама страдает паническими атаками с четырехлетнего возраста. В конце концов, ей удалось найти «секретное оружие», позволяющее контролировать это состояние. Она всегда держит под рукой кислые конфеты.
Во время сильной тревоги начинает кружиться голова, появляется шаткость, а сердце словно вырывается из груди. В целом появляется ощущение потери контроля над собой и внешним миром. Человек начинает задыхаться. При этом попытки сделать глубокий вдох не дают результата. Кроме того, для панической атаки характерны такие симптомы, как дрожь, озноб, онемение, потливость.
Во время сильного стресса в мозге человека активируется реакция «бей или беги». Она и вызывает панические атаки. Доктор Бейкер предлагает использовать во время приступов так называемые «сенсорные отвлечения». Например, можно есть кислые конфеты, от которых сводит рот, или брызгать в лицо ледяной водой. Суть этого механизма состоит в том, что область мозга, отвечающая за реакцию «бей или беги», успокаивается.
Однако специалист обращает внимание, что данный способ является кратковременным и не решает проблему панических атак в корне. Эти расстройства требуют более комплексного подхода. Прежде всего важно провести диагностику организма. Дело в том, что панические атаки могут быть следствием заболеваний щитовидной железы и сердца. Если на физиологическом уровне проблем не выявлено, то следует обратиться к психотерапевту. В частности, для лечения этих расстройств применяется когнитивно-поведенческая терапия, направленная на осознание конкретных триггеров.
При этом на всякий случай все же не помешает держать в сумочке или столе пачку кислых конфет Sour Patch Kids Extreme, заключила доктор Бейкер.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14