Психолог Бейкер рассказала, как справляется с паническими атаками

Однако специалист обращает внимание, что данный способ является кратковременным и не решает проблему панических атак в корне. Эти расстройства требуют более комплексного подхода. Прежде всего важно провести диагностику организма. Дело в том, что панические атаки могут быть следствием заболеваний щитовидной железы и сердца. Если на физиологическом уровне проблем не выявлено, то следует обратиться к психотерапевту. В частности, для лечения этих расстройств применяется когнитивно-поведенческая терапия, направленная на осознание конкретных триггеров.