Не только Венеция: 5 самых красивых городов на воде

Этот город — самый известный из восточных маленьких «Венеций». Первые поселения в местности, где расположен Вучжен, появились еще 7 тысяч лет назад. Туристов привлекает не только тот факт, что Вучжен стоит на воде. Им интересна консервативность этого города. Здесь даже товары покупают по старинке — не выходя из дома. Горожане просто выглядывают в окна и приобретают все необходимое у торговцев, проплывающих между домами на лодках.