Не только Венеция: 5 самых красивых городов на воде

Posted 26 апреля, 07:24
Published 26 апреля, 07:24
Modified 9 сентября, 22:17
Updated 9 сентября, 22:17
В жаркой Мексике есть остров, на котором расположен необыкновенный город. Летом в сухую погоду он представляет собой обычный городок, окруженный густыми мангровыми зарослями. Однако ближе к осени, в сезон дождей, он превращается в маленькую Венецию. Улицы затапливает настолько, что местные жители передвигаются по ним на каноэ. Есть у этого города и еще одна особенность — он стоит на месте древнего поселения Ацтлан — колыбели ацтекской цивилизации.
Городок в провинции Западная Фландрия, отличающийся своей старинной архитектурой. Атмосфера Средневековья здесь чувствуется гораздо сильнее, чем в Венеции. Помимо маленьких улиц, где можно проплыть на лодке, в Брюгге есть даже «проспекты» — каналы для судов. Для них же оборудованы разводные мосты.
Старинный город на воде Брюгге был некогда крупным центром торговли. Именно здесь в 1406 году основали первую биржу.
Город на воде, где можно бесконечно любоваться причудливыми дворцами. Один из них — Озерный дворец — построен прямо посередине местного озера Пичола. В этих прохладных покоях отдыхали от летнего зноя индийские короли. Сейчас дворец выполняет функцию отеля, в котором останавливается множество гостей. Особенно любят это место молодожены. Покататься вечером в лодке вдоль верениц городских огней — что может быть романтичнее?
Этот древний город на воде расположен в бассейне озера Тайху. Вместо улиц здесь тонкие речки и ручьи, а вместо площади — озеро. Китайцы очень любят посещать Чжоучжуан, а вот у иностранных туристов он не очень популярен. Впрочем, это ненадолго — когда гости города увидят, насколько он живописен, сюда захотят приехать миллионы людей со всего мира. Здесь можно увидеть колоритные постройки, симпатичные китайские фонарики, каменные мосты и старинный храм, построенный еще в XI веке.
Этот город — самый известный из восточных маленьких «Венеций». Первые поселения в местности, где расположен Вучжен, появились еще 7 тысяч лет назад. Туристов привлекает не только тот факт, что Вучжен стоит на воде. Им интересна консервативность этого города. Здесь даже товары покупают по старинке — не выходя из дома. Горожане просто выглядывают в окна и приобретают все необходимое у торговцев, проплывающих между домами на лодках.
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