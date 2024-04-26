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Posted 26 апреля, 06:00

Published 26 апреля, 06:00

Modified 9 сентября, 22:17

Updated 9 сентября, 22:17

Как за минуту я сделала красивый низкий пучок, который продержался весь день

Как за минуту я сделала красивый низкий пучок, который продержался весь день

26 апреля 2024, 06:00
Фото: Изображение Midjourney
Как за минуту я сделала красивый низкий пучок, который продержался весь день
Как сделать пучок, аккуратный и красивый, который сохранит свой первоначальный вид в течение всего дня? Рассказываю и привожу простую пошаговую схему.

Как сделать пучок быстро: пошаговая инструкция

Низкий пучок — очень элегантная, красивая и универсальная прическа, которая может быть уместна буквально везде и всегда. В частности, она подойдет для строгого офисного или легкого повседневного образа. Низкий пучок можно сделать и в качестве вечерней прически.

Как сделать пучок проще всего? Очевидно, что речь может идти о способе, который не подразумевает обязательного использования различных дополнительных аксессуаров типа заколок-невидимок или шпилек. Важно учесть, что такой способ подойдет только в том случае, если пучок делается на длинных волосах — как минимум ниже лопаток. Прическу сложно будет сделать на волосах, подстриженных каскадом или многослойно.

Как сделать пучок пошагово:

  1. Волосы аккуратно собирается в хвост, который фиксируется низко и при помощи резинки.
  2. Резинка оборачивается вокруг хвоста еще раз, далее через нее аккуратно протягиваются волосы — ровно до середины и так, чтобы пряди сформировали собой подобие петли.
  3. От основания собранного хвоста резинка слегка оттягивается назад, и между хвостом и другими прядями должно образоваться пространство.
  4. Волосы в этом пространстве аккуратно делятся на две части, и между ними протягивается петля.
  5. Хвост, точнее — его оставшаяся часть, аккуратно убирается в подобие лунки, которая образовалась на предыдущем этапе. Важно, чтобы волосы в процессе не рассыпались.

Пучок готов. Для более основательной фиксации его можно обработать лаком для волос.

Волосы аккуратно собирается в хвост, который фиксируется низко и при помощи резинкиВолосы аккуратно собирается в хвост, который фиксируется низко и при помощи резинки
Волосы аккуратно собирается в хвост, который фиксируется низко и при помощи резинки. Фото: Фрагмент из видео
От основания собранного хвоста резинка слегка оттягивается назадОт основания собранного хвоста резинка слегка оттягивается назад
От основания собранного хвоста резинка слегка оттягивается назад. Фото: Фрагмент из видео
Волосы в этом пространстве аккуратно делятся на две части, и между ними протягивается хвостВолосы в этом пространстве аккуратно делятся на две части, и между ними протягивается хвост
Волосы в этом пространстве аккуратно делятся на две части, и между ними протягивается хвост. Фото: Фрагмент из видео
Хвост аккуратно убирается в подобие лунки, которая образовалась на предыдущем этапеХвост аккуратно убирается в подобие лунки, которая образовалась на предыдущем этапе
Хвост аккуратно убирается в подобие лунки, которая образовалась на предыдущем этапе. Фото: Фрагмент из видео
Пучок готов, для более основательной фиксации его можно обработать лаком для волос.Пучок готов, для более основательной фиксации его можно обработать лаком для волос.
Пучок готов, для более основательной фиксации его можно обработать лаком для волос.. Фото: Фрагмент из видео

Для того чтобы сделать такой пучок, потребуется минимум времени — буквально минута. Так что этот способ могут взять на заметку женщины и девушки, ценящие свое время, но при этом стремящиеся выглядеть стильно, аккуратно и презентабельно в любых ситуациях.

#Алина Ибрагимова#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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