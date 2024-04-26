Как за минуту я сделала красивый низкий пучок, который продержался весь день

Как сделать пучок проще всего? Очевидно, что речь может идти о способе, который не подразумевает обязательного использования различных дополнительных аксессуаров типа заколок-невидимок или шпилек. Важно учесть, что такой способ подойдет только в том случае, если пучок делается на длинных волосах — как минимум ниже лопаток. Прическу сложно будет сделать на волосах, подстриженных каскадом или многослойно.