Как за минуту я сделала красивый низкий пучок, который продержался весь день

Posted 26 апреля, 06:00
Published 26 апреля, 06:00
Modified 9 сентября, 22:17
Updated 9 сентября, 22:17
Низкий пучок — очень элегантная, красивая и универсальная прическа, которая может быть уместна буквально везде и всегда. В частности, она подойдет для строгого офисного или легкого повседневного образа. Низкий пучок можно сделать и в качестве вечерней прически.
Как сделать пучок проще всего? Очевидно, что речь может идти о способе, который не подразумевает обязательного использования различных дополнительных аксессуаров типа заколок-невидимок или шпилек. Важно учесть, что такой способ подойдет только в том случае, если пучок делается на длинных волосах — как минимум ниже лопаток. Прическу сложно будет сделать на волосах, подстриженных каскадом или многослойно.
Как сделать пучок пошагово:
Пучок готов. Для более основательной фиксации его можно обработать лаком для волос.
Для того чтобы сделать такой пучок, потребуется минимум времени — буквально минута. Так что этот способ могут взять на заметку женщины и девушки, ценящие свое время, но при этом стремящиеся выглядеть стильно, аккуратно и презентабельно в любых ситуациях.
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