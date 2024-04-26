Как я выбирала переноску для кошки, чтобы питомцу было комфортно: мой чек-лист

Существует несколько видов переносок, которые созданы с учетом особенностей путешествия с питомцами. Они отличаются по материалу изготовления (пластиковые или из ткани), наличию фурнитуры (колесики, ручки, ремни), форме (прямоугольные, овальные, квадратные). Также существуют различия в цвете, несущественные для питомца, но важные для хозяина. Можно выбрать рюкзак или сумку для транспортировки, которая смотрится наиболее гармонично. Переноски могут отличаться друг от друга по особенностям конструкции (варианты замков и креплений, наличие жесткого каркаса, окон, иллюминаторов) и по набору дополнительных функций (крепления для кормушек и поилок, дополнительные карманы).