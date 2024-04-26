Как я выбирала переноску для кошки, чтобы питомцу было комфортно: мой чек-лист

Posted 26 апреля, 05:00
Published 26 апреля, 05:00
Modified 9 сентября, 22:17
Updated 9 сентября, 22:17
Расскажем в сегодняшнем материале, а еще дадим несколько важных советов владельцам кошек касательно подготовки к путешествию.
При выборе переноски важно найти баланс между удобством для кошки и ее хозяина. Мне было бы удобнее нести небольшую, компактную переноску, а кошке, напротив, лучше в просторном пластиковом контейнере.
Для кратковременных поездок, например, посещений ветеринарного врача, подойдет небольшая переноска. В ней кошка может спокойно лежать во время перемещения. Для путешествий на длинные расстояния придется покупать большую сумку, в которой животное может встать во весь рост. В такую переноску должны помещаться мисочки для воды и корма.
Поскольку я планировала авиаперелет, пришлось купить модель кошачьей переноски, которая отвечает требованиям авиакомпании. Ширина такой переноски должна быть в 2 раза больше ширины животного в плечах, а длина должна составлять длину тела кошки плюс половина длины ее передней лапы.
Существует несколько видов переносок, которые созданы с учетом особенностей путешествия с питомцами. Они отличаются по материалу изготовления (пластиковые или из ткани), наличию фурнитуры (колесики, ручки, ремни), форме (прямоугольные, овальные, квадратные). Также существуют различия в цвете, несущественные для питомца, но важные для хозяина. Можно выбрать рюкзак или сумку для транспортировки, которая смотрится наиболее гармонично. Переноски могут отличаться друг от друга по особенностям конструкции (варианты замков и креплений, наличие жесткого каркаса, окон, иллюминаторов) и по набору дополнительных функций (крепления для кормушек и поилок, дополнительные карманы).
Мягкие тканевые переноски обязательно оборудованы жестким дном и вентиляционными отверстиями, закрытыми сеткой. Они обеспечивают питомцу комфорт, но нуждаются в периодической стирке. Пластиковые модели отличаются гигиеничностью, хорошей вентиляцией и прочностью. В них животное чувствует себя защищенным, поэтому такие модели подходят для агрессивных и боязливых кошек. Однако пластиковые переноски требуют больше места для хранения.
Рассмотрим отличия кошачьих переносок на конкретных примерах, в качестве которых я взяла особенно понравившиеся модели.
Удобная пластиковая переноска для кошек весом до 12 кг. Она позволяет спокойно перевозить животное в общественном транспорте любого вида. Надежная металлическая дверца не позволит сбежать даже крупному сильному коту. Размер пластиковой переноски SKUDO 2 55×36×35 см дает возможность транспортировать даже маленьких собак. Пластиковую переноску удобно носить за ручку, но при желании можно прикрепить ремень — для него предусмотрены прочные петли.
Преимущества пластиковой переноски — ее вместительность и надежность, а также простота сборки.
Недостатки — отсутствие колесиков и креплений для них. Придется носить пластиковую переноску на ремне, что может быть тяжело, если внутри крупное животное.
Компактная сумка-переноска из ПВХ и прочной ткани хорошо подойдет для кратковременных поездок. Перфорация сумки позволяет кошке свободно дышать, а крепкие замки и элементы из сетки предохраняют от побега. Владелец может носить переноску в руках или на плечевом ремне. После использования сумку легко разобрать и сложить на хранение. На повторную сборку уйдет меньше минуты.
Преимущества переноски — компактность и хорошая вентиляция.
Недостатком, судя по отзывам покупателей, является стойкий химический запах. Поэтому после покупки придется повесить сумку на свежем воздухе для проветривания.
Компактный рюкзак для транспортировки животных, который дает возможность обзора. Кошка наблюдает за происходящим в иллюминатор рюкзака и испытывает меньше беспокойства. Подойдет для кошек весом до 7 кг. В комплекте к мягкой переноске идет удобная подстилка для отдыха. Жесткое дно рюкзака надежно поддерживает животное, а комфортные лямки обеспечивают удобство транспортировки. Сбоку у рюкзака есть карман для бутылочки, так что хозяин и кошка смогут в любое время утолить жажду.
Плюс такой переноски — это свободные руки хозяина. Можно спокойно ехать на самокате или велосипеде и везти с собой в рюкзаке кошку.
Минус — иллюминатор рюкзака в жаркую погоду действует как парник и животному может быть жарко при продолжительном нахождении в переноске.
Подбирать и покупать переноску для кошки нужно заранее, даже если вы пока не планируете выходить с ним на прогулки. Пусть животное освоит новый предмет. Желательно оставлять сумку или рюкзак открытым, чтобы кот смог залезть внутрь. Так проще оценить габариты и понять, не ошиблись ли вы с размером покупки. Не забудьте поощрить животное угощением. У кошки должны закрепиться положительные ассоциации с переноской.
Ветеринар, который наблюдает моего кота, посоветовал приучать животное к новой сумке или рюкзаку не позднее чем за 4 дня до планируемой поездки. Можно даже ненадолго выносить его на улицу в переноске, чтобы животное привыкло к новым ощущениям и передвижению в закрытом пространстве.
После того как кошку уже поместили в переноску и вынесли на улицу, нужно остановиться и дать животному успокоиться. Покажите, что вы рядом, поговорите с питомцем. Это поможет ему понять, что все в порядке.
Если животное путешествует не в первый раз, но ведет себя особенно беспокойно, на это может быть несколько причин. Возможно, кот испытывает голод или жажду, хочет в туалет, напуган громким шумом. Ему может быть душно. Убедитесь, что вентиляционные отверстия ничем не заблокированы и в переноску поступает достаточное количество свежего воздуха. Дайте животному немного корма, предложите воды. Поищите место, где можно сходить в лоток.
Если кошку пугают шум и посторонние запахи, поговорите с ней успокаивающим голосом. Я в таких случаях немного приоткрываю сумку и глажу животное. Однако делать это можно только в том случае, если кошка не ведет себя агрессивно и если вы уверены, что она не сможет сбежать из переноски.
Еще один совет из практики кошатницы: при покупке переноски сразу старайтесь приобрести дополнительные аксессуары: пеленки, пледы, поилки, игрушки, лакомства. Любой из этих полезных предметов может пригодиться в пути, при этом их можно разместить прямо в кошачьей сумке.
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