Как сделать звездную укладку на крабик для волос за 10 минут

Укладка с крабиком — как ее сделать? Прически с крабиком Жгутик «Улитка» Пышный хвост

Когда хочется чего-то нового в укладке, на помощь могут прийти самые привычные вещи. К примеру, крабик для волос — с его помощью можно сделать суперобъемную красивую укладку, а также можно использовать его в качестве стильного аксессуара для прически.