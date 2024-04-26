Как сделать звездную укладку на крабик для волос за 10 минут

Posted 26 апреля, 12:26
Published 26 апреля, 12:26
Modified 9 сентября, 22:19
Updated 9 сентября, 22:19
Мало кто знает, что обычный крабик для волос способен сделать вашу укладку особенно эффектной, а именно — создать прикорневой объем покруче любого брашинга. Все, что вам понадобится при укладке, — это фен и сама заколка.
Масса девушек обожает делать разные прически с любимым аксессуаром. Крабик отлично подойдет для разного рода укладок на средние и длинные волосы.
Для этой прически нужно разделить волосы на прямой пробор. Пряди у лица с каждой стороны закрутить в жгуты и соединить сзади при помощи крабика.
Если вы счастливая обладательница густых длинных волос, то можете сделать эффектную прическу «улитка» без применения шпилек. Для этого вам понадобится только крабик самого большого размера. Просто соберите все волосы в низкий хвост, затем скрутите его в жгут и спрячьте концы, завернув их вовнутрь. Получившуюся улитку по всей длине нужно зафиксировать заколкой-крабом.
Для этой прически нужны длинные волосы. Можно предварительно подкрутить их утюжком или любым другим стайлером, чтобы получились изящные локоны. Затем необходимо зачесать все волосы наверх, собрав их в высокий хвост, слегка подкрутить его у основания и перехватить в этом месте крабом. Оставшийся хвост распустите, пусть спадает красивыми локонами.
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