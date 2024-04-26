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Posted 26 апреля, 12:26

Published 26 апреля, 12:26

Modified 9 сентября, 22:19

Updated 9 сентября, 22:19

Как сделать звездную укладку на крабик для волос за 10 минут

26 апреля 2024, 12:26
Когда хочется чего-то нового в укладке, на помощь могут прийти самые привычные вещи. К примеру, крабик для волос — с его помощью можно сделать суперобъемную красивую укладку, а также можно использовать его в качестве стильного аксессуара для прически.

Укладка с крабиком — как ее сделать?

Мало кто знает, что обычный крабик для волос способен сделать вашу укладку особенно эффектной, а именно — создать прикорневой объем покруче любого брашинга. Все, что вам понадобится при укладке, — это фен и сама заколка.

  • Расчешите влажные волосы. Для усиления эффекта объема можно нанести на них стайлинговое средство — мусс или спрей.
  • Отделите прядь среднего размера и заколите ее крабиком у корней — так вы приподнимете и зафиксируете их.
  • Теперь горячей струей воздуха прорабатываем заколотую прядь и особенно прикорневую зону. Как только прядь высохла, фиксируем результат, направляя на нее уже холодную струю воздуха.
  • Прорабатываем таким образом все пряди. Затем снимаем заколку и взбиваем волосы — посмотрите, какой прикорневой объем у вас получился!
Отделите прядь среднего размера и заколите ее крабиком у корнейОтделите прядь среднего размера и заколите ее крабиком у корней
Отделите прядь среднего размера и заколите ее крабиком у корней. Фото: Фрагмент из видео
Для большего оюъема можно накрутить некоторые пряди утюжкомДля большего оюъема можно накрутить некоторые пряди утюжком
Для большего оюъема можно накрутить некоторые пряди утюжком. Фото: Фрагмент из видео
Фиксируем промежуточный результат лакомФиксируем промежуточный результат лаком
Фиксируем промежуточный результат лаком. Фото: Фрагмент из видео
Теперь горячей струей воздуха прорабатываем заколотую прядьТеперь горячей струей воздуха прорабатываем заколотую прядь
Теперь горячей струей воздуха прорабатываем заколотую прядь. Фото: Фрагмент из видео
Затем снимаем заколку и взбиваем волосыЗатем снимаем заколку и взбиваем волосы
Затем снимаем заколку и взбиваем волосы. Фото: Фрагмент из видео

Прически с крабиком

Масса девушек обожает делать разные прически с любимым аксессуаром. Крабик отлично подойдет для разного рода укладок на средние и длинные волосы.

Жгутик

Для этой прически нужно разделить волосы на прямой пробор. Пряди у лица с каждой стороны закрутить в жгуты и соединить сзади при помощи крабика.

«Улитка»

Если вы счастливая обладательница густых длинных волос, то можете сделать эффектную прическу «улитка» без применения шпилек. Для этого вам понадобится только крабик самого большого размера. Просто соберите все волосы в низкий хвост, затем скрутите его в жгут и спрячьте концы, завернув их вовнутрь. Получившуюся улитку по всей длине нужно зафиксировать заколкой-крабом.

Пышный хвост

Для этой прически нужны длинные волосы. Можно предварительно подкрутить их утюжком или любым другим стайлером, чтобы получились изящные локоны. Затем необходимо зачесать все волосы наверх, собрав их в высокий хвост, слегка подкрутить его у основания и перехватить в этом месте крабом. Оставшийся хвост распустите, пусть спадает красивыми локонами.

#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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