Как решиться на смену профессии после 40 лет и не пожалеть

Posted 26 апреля, 03:01
Published 26 апреля, 03:01
Modified 9 сентября, 22:18
Updated 9 сентября, 22:18
Ближе к 40 годам человек все больше задумывается о смене профессии и сферы деятельности. В это время человек переживает так называемый кризис среднего возраста, характеризующийся потерей интереса к жизни и возникновением вопросов: «А чего я достиг? Хочу ли я этим заниматься? Правильно ли я выбрал сферу деятельности?».
Именно из-за этого возникает интерес к смене профессии после 40 лет, но многие часто не решаются на кардинальные изменения в своей жизни. Останавливает страх выйти из зоны комфорта, потерять доход и время на обучение или просто потерпеть неудачу.
Задуматься о смене профессии стоит, если:
Многие считают, что смена профессии в 40 или 50 лет — это слишком поздно. Но это лишь стереотип, вызванный эйджизмом — дискриминацией людей по возрасту. Последние исследования доказывают, что работодатели охотно берут на работу людей старшего возраста, если они доказывают свои профессиональные навыки.
В первую очередь определитесь, каким родом деятельности вы хотели бы заниматься. Чаще всего люди в молодом возрасте выбирают не ту специальность, которая им нравится, и через 15–20 лет чувствуют неудовлетворенность собой. Не обязательно кардинально менять сферу деятельности: например, если вы работали бухгалтером на предприятии, можно подумать о смене профессии на тестировщика — там пригодятся ваши навыки.
Изучите рынок: какие специальности востребованы и соответствуют вашим интересам и навыкам. Пройдите пробные занятия: в большинстве онлайн-курсов есть тестовые уроки и вебинары, которые помогут вам определиться со сменой профессии.
Начинайте брать подработки уже в процессе переобучения. Так вы быстрее найдете новое место работы уже после освоения нового ремесла.
Поверьте в себя — если вы решились на перемены, четко идите к цели. Смена деятельности возможна в любом возрасте, если вы действительно уверены, что это сделает вас счастливым и принесет достаток и благополучие.
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