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Posted 26 апреля, 03:01

Published 26 апреля, 03:01

Modified 9 сентября, 22:18

Updated 9 сентября, 22:18

Как решиться на смену профессии после 40 лет и не пожалеть

Как решиться на смену профессии после 40 лет и не пожалеть

26 апреля 2024, 03:01
Фото: Изображение Midjourney
Как решиться на смену профессии после 40 лет и не пожалеть
Люди после 40 лет все чаще решаются не только на смену работы, но и на освоение новой профессии. Стоит ли менять сферу деятельности в 40 лет и как это сделать?

Почему люди решаются на смену профессии после 40

Ближе к 40 годам человек все больше задумывается о смене профессии и сферы деятельности. В это время человек переживает так называемый кризис среднего возраста, характеризующийся потерей интереса к жизни и возникновением вопросов: «А чего я достиг? Хочу ли я этим заниматься? Правильно ли я выбрал сферу деятельности?».

Именно из-за этого возникает интерес к смене профессии после 40 лет, но многие часто не решаются на кардинальные изменения в своей жизни. Останавливает страх выйти из зоны комфорта, потерять доход и время на обучение или просто потерпеть неудачу.

Задуматься о смене профессии стоит, если мысли о работе вызывают апатию и депрессиюЗадуматься о смене профессии стоит, если мысли о работе вызывают апатию и депрессию
Задуматься о смене профессии стоит, если мысли о работе вызывают апатию и депрессию. Фото: 1MI

Задуматься о смене профессии стоит, если:

  • на нынешнем месте работы вам не хватает денег;
  • из-за работы у вас не остается времени на личную жизнь и семью;
  • работа не приносит вам удовольствие — мысли о работе вызывают апатию и депрессию;
  • возникло ощущение застоя — вы уперлись в потолок возможностей, но чувствуете в себе силы и энергию развиваться дальше.

Многие считают, что смена профессии в 40 или 50 лет — это слишком поздно. Но это лишь стереотип, вызванный эйджизмом — дискриминацией людей по возрасту. Последние исследования доказывают, что работодатели охотно берут на работу людей старшего возраста, если они доказывают свои профессиональные навыки.

Работодатели охотно берут на работу людей старшего возраста, если они доказывают свои профессиональные навыкиРаботодатели охотно берут на работу людей старшего возраста, если они доказывают свои профессиональные навыки
Работодатели охотно берут на работу людей старшего возраста, если они доказывают свои профессиональные навыки. Фото: Изображение Midjourney

Как поменять профессию после 40

В первую очередь определитесь, каким родом деятельности вы хотели бы заниматься. Чаще всего люди в молодом возрасте выбирают не ту специальность, которая им нравится, и через 15–20 лет чувствуют неудовлетворенность собой. Не обязательно кардинально менять сферу деятельности: например, если вы работали бухгалтером на предприятии, можно подумать о смене профессии на тестировщика — там пригодятся ваши навыки.

В первую очередь определитесь, каким родом деятельности вы хотели бы заниматьсяВ первую очередь определитесь, каким родом деятельности вы хотели бы заниматься
В первую очередь определитесь, каким родом деятельности вы хотели бы заниматься. Фото: Изображение Midjourney

Изучите рынок: какие специальности востребованы и соответствуют вашим интересам и навыкам. Пройдите пробные занятия: в большинстве онлайн-курсов есть тестовые уроки и вебинары, которые помогут вам определиться со сменой профессии.

Начинайте брать подработки уже в процессе переобучения. Так вы быстрее найдете новое место работы уже после освоения нового ремесла.

Поверьте в себя — если вы решились на перемены, четко идите к цели. Смена деятельности возможна в любом возрасте, если вы действительно уверены, что это сделает вас счастливым и принесет достаток и благополучие.

#Общество#Работа#Все материалы авторов
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