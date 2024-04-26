Как решиться на смену профессии после 40 лет и не пожалеть

В первую очередь определитесь, каким родом деятельности вы хотели бы заниматься. Чаще всего люди в молодом возрасте выбирают не ту специальность, которая им нравится, и через 15–20 лет чувствуют неудовлетворенность собой. Не обязательно кардинально менять сферу деятельности: например, если вы работали бухгалтером на предприятии, можно подумать о смене профессии на тестировщика — там пригодятся ваши навыки.