Брокколи: новая трендовая стрижка для кудрявых волос

Posted 26 апреля, 11:04
Published 26 апреля, 11:04
Modified 9 сентября, 22:19
Updated 9 сентября, 22:19
По словам бьюти-стилистов, популярность этой стрижки началась с персонажей детских мультфильмов, щеголявших короткими кудряшками. Суть прически — в неровных и несколько небрежных коротких слоях, напоминающих соцветия брокколи.
Какое-то время стрижка считалась чисто мужской, и несколько сезонов оставалась в тренде причесок для юношей. Наверняка вы не раз видели молодых людей с выбритым затылком и висками и торчащей на макушке кудрявой шевелюрой.
Женский вариант похож на слегка видоизмененную форму популярной пикси. Основной акцент делается на верхнюю часть, а концы локонов обрамляют объемную макушку. Такая стрижка ассоциируется с дерзким образом уверенных в себе девушек. Но изюминка не только в бунтарском духе — прическа подчеркивает шею и скулы и придает своей обладательнице неповторимый шик.
Прическа лучше всего подходит девушкам с кудрявыми волосами. Но обладательницы тонких и прямых прядей тоже могут сделать себе такую стрижку, хотя им придется постоянно возится с укладкой и использовать плойку и различные средства для объема и стайлинга.
Сделать трендовую прическу брокколи может только профессиональный стилист. Перед созданием образа он должен придать кудрявым волосам больше объема и текстуры. При этом локоны должны быть подвижными, чтобы вы смогли укладывать и моделировать прическу по собственному вкусу.
Чтобы действительно стать похожим на брокколи, не бойтесь состригать волосы на макушке до минимальной длины, при этом выбрив виски либо оставив на них минимальную длину.
Если вы не готовы на столь смелый эксперимент, то попробуйте вариант для кудрявых волос средней длины. В этом случае длина локонов доходит до плеч, но остается объемная макушка, а образ дополняет стильная челка-шторка. Для создания небрежности — главной фишки новой прически — используйте гель для укладки или пенку для подвижной фиксации.
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