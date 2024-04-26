Брокколи: новая трендовая стрижка для кудрявых волос

Прическа лучше всего подходит девушкам с кудрявыми волосами. Но обладательницы тонких и прямых прядей тоже могут сделать себе такую стрижку, хотя им придется постоянно возится с укладкой и использовать плойку и различные средства для объема и стайлинга.