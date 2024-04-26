10 лучших подарков, которые вы можете сделать себе сами

Posted 26 апреля, 09:52
Published 26 апреля, 09:52
Modified 9 сентября, 22:18
Updated 9 сентября, 22:18
Самый простой вариант — сертификат в массажный салон. Но можно и сэкономить на подарке, самостоятельно сделав массаж самому себе. В интернете есть много методик самомассажа, которые позволят получить удовольствие, не выходя из дома.
Купите самому себе комплект шелкового либо атласного белья или хотя бы пару наволочек. Такой подарок позволит вам почувствовать, что вы остановились на отдых в дорогом отеле, а приятная текстура белья подарит приятные ощущения расслабления.
Саморазвитие — отличный подарок самому себе. Найдите онлайн-курс, который будет вам по душе, например поможет повысить навыки либо освоить интересное хобби.
Многофункциональное средство, которое решает сразу несколько проблем — очищает и питает кожу, делает микромассаж и др. Отличный подарок самой себе для девушек, не имеющих время на поход по салонам красоты.
Купите билет на концерт, в музей, на выставку, в кино, в картинную галерею. Психологи считают, что посещение культурных мероприятий в одиночку очень полезно для поднятия самооценки.
Связанные с искусством занятия поднимают настроение, снимают стресс и доставляют удовольствие. Отличный подарок, который улучшит ваше психическое здоровье, — картина по номерам.
Что может порадовать девушку больше, чем новая модная сумка? Сделайте себе подарок к новому сезону или просто как дополнение к своему образу. Мужчину порадует дорожный чемодан или рюкзак, с которыми можно отправиться в деловую поездку или на отдых.
Лучший подарок на выходные — путешествие. Подарите себе эмоции, отправившись в небольшое путешествие или на экскурсию к интересным достопримечательностям. Для поднятия настроения можно просто отправиться на прогулку по местным окрестностям, захватив с собой вкусняшки.
Очень удобный гаджет для любителей чтения. Его можно брать с собой в поездки и наслаждаться чтением любимых книг в любом месте.
Подарите самому себе домашнего помощника, который будет убирать квартиру за вас, пока вы будете наслаждаться отдыхом. Такой подарок будет приятен и женщине, и мужчине.
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