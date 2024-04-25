Подборка клатчей и маленьких сумочек: незаменимая вещь для девушек на выпускном

Модель выдержана в эффектной золотистой гамме, так что ее можно выбирать в качестве самостоятельного и самодостаточного аксессуара для вечернего образа. Размеры модели вполне компактны, однако при этом сумочка через плечо отличается вместительностью. Длина металлической цепочки — 120 сантиметров. Сам клатч выполнен из мягкого и качественного текстиля, который без проблем отстирывается и очищается от загрязнений. Уже после выпускного сумку можно будет использовать как аксессуар для вечерних выходов, посещения театров.