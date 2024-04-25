7 вещей, которые противопоказано делать перед посещением косметолога

Если перед походом к косметологу вы хотите максимально подготовить лицо — удалить лишние волоски (над губой, у линии лба, у висков и пр.) или произвести механическую чистку, то не стоит этого делать. Дело в том, что вы травмируете верхний эпителий кожи. Осуществлять процедуры красоты при такой коже категорически противопоказано, очень высок риск инфицирования, отмечают бьюти-специалисты.