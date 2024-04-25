7 вещей, которые противопоказано делать перед посещением косметолога

Posted 25 апреля, 03:00
Published 25 апреля, 03:00
Modified 9 сентября, 22:13
Updated 9 сентября, 22:13
Если перед походом к косметологу вы хотите максимально подготовить лицо — удалить лишние волоски (над губой, у линии лба, у висков и пр.) или произвести механическую чистку, то не стоит этого делать. Дело в том, что вы травмируете верхний эпителий кожи. Осуществлять процедуры красоты при такой коже категорически противопоказано, очень высок риск инфицирования, отмечают бьюти-специалисты.
Распарить кожу перед салонными манипуляциями не самая лучшая идея, отмечают косметологи. Таким образом, вы вызовете ее сухость и шелушение, а возможно, — что еще хуже — и воспалительные процессы.
В перечень противопоказаний к косметологическим процедурам входит и прием солнечных ванн. Дело в том, что при загаре кожа подвергается воздействию ультрафиолета, что делает ее уязвимой, есть риск травмирования и возникновения стойкой пигментации.
Многие посетительницы косметологических кабинетов специально приходят подшофе, чтобы легче было терпеть боль при некоторых процедурах. Этого ни в коем случае нельзя делать — спиртное расширяет сосуды, можно спровоцировать появление синяков и небольшое кровотечение.
Этот период характеризуется тем, что болевой порог у женщин может быть выше. Поэтому процедуры станут весьма болезненными. Также в этот период имеет место и расширение сосудов.
Новый косметический продукт может вызвать сильную аллергическую реакцию, и тогда о походе к косметологу уже не может быть и речи. С воспаленной кожей работать категорически противопоказано, сначала необходимо пройти курс терапии.
Перед походом к косметологу нельзя принимать разжижающие кровь препараты, в том числе и «безобидный» аспирин. И вообще, при плохом самочувствии и признаках ОРВИ лучше перенести посещение специалиста до полного выздоровления.
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