newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 апреля, 03:00

Published 25 апреля, 03:00

Modified 9 сентября, 22:13

Updated 9 сентября, 22:13

7 вещей, которые противопоказано делать перед посещением косметолога

7 вещей, которые противопоказано делать перед посещением косметолога

25 апреля 2024, 03:00
Фото: 1MI
7 вещей, которые противопоказано делать перед посещением косметолога
Записываясь к косметологу на процедуры красоты, важно помнить: для достижения наилучшего результата нужно соблюдать ряд определенных правил. К примеру, перед визитом в салон нельзя принимать сауну. Почему эта мера является противопоказанием и какое еще табу существует, читайте в нашем материале.

Эпиляция, пилинги, чистка

Если перед походом к косметологу вы хотите максимально подготовить лицо — удалить лишние волоски (над губой, у линии лба, у висков и пр.) или произвести механическую чистку, то не стоит этого делать. Дело в том, что вы травмируете верхний эпителий кожи. Осуществлять процедуры красоты при такой коже категорически противопоказано, очень высок риск инфицирования, отмечают бьюти-специалисты.

Посещение бани или сауны

Распарить кожу перед салонными манипуляциями не самая лучшая идея, отмечают косметологи. Таким образом, вы вызовете ее сухость и шелушение, а возможно, — что еще хуже — и воспалительные процессы.

Посещение солярия или пляжа

В перечень противопоказаний к косметологическим процедурам входит и прием солнечных ванн. Дело в том, что при загаре кожа подвергается воздействию ультрафиолета, что делает ее уязвимой, есть риск травмирования и возникновения стойкой пигментации.

Употребление алкоголя

Многие посетительницы косметологических кабинетов специально приходят подшофе, чтобы легче было терпеть боль при некоторых процедурах. Этого ни в коем случае нельзя делать — спиртное расширяет сосуды, можно спровоцировать появление синяков и небольшое кровотечение.

Спиртное расширяет сосуды, можно спровоцировать появление синяков и небольшое кровотечениеСпиртное расширяет сосуды, можно спровоцировать появление синяков и небольшое кровотечение
Спиртное расширяет сосуды, можно спровоцировать появление синяков и небольшое кровотечение. Фото: Изображение Midjourney

Начало менструального цикла

Этот период характеризуется тем, что болевой порог у женщин может быть выше. Поэтому процедуры станут весьма болезненными. Также в этот период имеет место и расширение сосудов.

Использование новой косметики

Новый косметический продукт может вызвать сильную аллергическую реакцию, и тогда о походе к косметологу уже не может быть и речи. С воспаленной кожей работать категорически противопоказано, сначала необходимо пройти курс терапии.

Новый косметический продукт может вызвать сильную аллергическую реакциюНовый косметический продукт может вызвать сильную аллергическую реакцию
Новый косметический продукт может вызвать сильную аллергическую реакцию. Фото: Изображение Midjourney

Прием лекарств

Перед походом к косметологу нельзя принимать разжижающие кровь препараты, в том числе и «безобидный» аспирин. И вообще, при плохом самочувствии и признаках ОРВИ лучше перенести посещение специалиста до полного выздоровления.

#Здоровье#Красота#Все материалы авторов#Косметолог
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика