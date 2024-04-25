7 удивительных фактов о влиянии смеха на наше здоровье и жизнь

Posted 25 апреля, 05:12
Published 25 апреля, 05:12
Modified 9 сентября, 22:13
Updated 9 сентября, 22:13
Это действительно так, но похудеть, смеясь, не получится. Чтобы сжечь достаточное количество калорий, придется хохотать несколько часов подряд. Так что придется заниматься спортом, посещать фитнес-клубы и сидеть на диете.
Ученые из США провели интересный эксперимент. Они предлагали испытуемым лицам послушать записанный ранее смех. Причем не рассказывали, почему именно люди на записи смеются. Мозг испытуемых сканировали на протяжении всего эксперимента. Это помогло выяснить, что при прослушивании чужого смеха у человека возникает желание улыбнуться.
Доказать это утверждение получилось в ходе еще одного необычного эксперимента. На кожу испытуемых воздействовали холодом или давлением, при этом им демонстрировали различные видеоролики. Те, кто смотрел забавные клипы, легче переносили неприятные ощущения, чем люди, которым достались нейтральные или негативные видео.
На конгрессе Международного общества по изучению смеха ученые поделились данными еще одного эксперимента, а точнее наблюдения. Оказывается, смехотерапия помогает справляться с онкологическими заболеваниями. У больных, которых регулярно веселили, медицинские показатели были лучше, чем у тех, кто проходил обычное лечение.
В избыточных дозах для здоровья вредно все, даже веселье. Специалисты выяснили, что продолжительный хохот может привести к асфиксии, обострению различных хронических заболеваний и травмам (сердечный приступ, расслоение аорты). Иногда неконтролируемый продолжительный хохот сам по себе является признаком тяжелых заболеваний.
Искреннее веселье снижает уровень кортизола (гормон стресса) в организме человека. Веселье стимулирует выработку антител и иммунных клеток, что делает организм более устойчивым к всевозможным заболеваниям.
Эта полезная функция нашего организма способна не только регулировать выработку гормонов, но и снижать кровяное давление. Улучшаются состояние и работа кровеносных сосудов, что влияет и на здоровье, и на самочувствие.
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