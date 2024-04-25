7 удивительных фактов о влиянии смеха на наше здоровье и жизнь

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Известно, что смех несет пользу для здоровья и продлевает жизнь. Даже специалисты, которые его изучают, гелотологи, готовы подтвердить этот факт. Что происходит с нами, когда мы смеемся? Расскажем несколько интересных фактов в сегодняшнем материале.