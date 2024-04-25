5 самых жутких книг ужасов, которые не стоит читать в одиночестве

Книга ужасов примечательна еще и тем, что автор поднимает в ней острые вопросы, стоящие перед подростками: ОНО — это про домашнее насилие, ОНО — это про одиночество, ОНО — это про равнодушие родителей, ОНО — это про подростковый буллинг, ОНО — это про интимную близость, ОНО — это про вселенское зло.