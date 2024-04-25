5 идей нюдового макияжа, который идеально подойдет на каждый день

Спокойный вариант повседневного макияжа, в котором подчеркнуты и губы, и глаза. При этом нет излишнего блеска и яркости. Матовая помада, чуть насыщеннее натурального оттенка губ, и хорошая черная тушь, которой необходимо тщательно прокрасить каждую ресницу, — вот и весь секрет образа. При желании можно добавить немного хайлайтера на скулы.