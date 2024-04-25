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Posted 25 апреля, 06:40

Published 25 апреля, 06:40

Modified 9 сентября, 22:10

Updated 9 сентября, 22:10

5 идей нюдового макияжа, который идеально подойдет на каждый день

5 идей нюдового макияжа, который идеально подойдет на каждый день

25 апреля 2024, 06:40
Фото: dzen.ru, insales-cdn.com, graziamagazine.ru
5 идей нюдового макияжа, который идеально подойдет на каждый день
Сдержанный нюдовый макияж — отличное решение на каждый день, поэтому такой вариант выбирают многие девушки. Если вам надоел привычный нюд и хочется привнести в него оригинальные нотки, воспользуйтесь нашей бьюти-шпаргалкой.

Проработанные ресницы + акцент на губы

Спокойный вариант повседневного макияжа, в котором подчеркнуты и губы, и глаза. При этом нет излишнего блеска и яркости. Матовая помада, чуть насыщеннее натурального оттенка губ, и хорошая черная тушь, которой необходимо тщательно прокрасить каждую ресницу, — вот и весь секрет образа. При желании можно добавить немного хайлайтера на скулы.

Проработанные ресницы + акцент на губыПроработанные ресницы + акцент на губы
Проработанные ресницы + акцент на губы. Фото: Изображение Midjourney

Глянец

Если хочется больше сияния, отдайте предпочтение глянцевой помаде и хайлайтеру. Добавлять сочных цветовых оттенков здесь не нужно, достаточно нарисовать тонкие стрелки карандашом и слегка прокрасить ресницы. Чтобы губы смотрелись привлекательнее, можно подчеркнуть контуры карандашом.

Глянцевая помада и хайлайтерГлянцевая помада и хайлайтер
Глянцевая помада и хайлайтер. Фото: Изображение Midjourney

Румяна + акцент на губы

Побудьте ягодкой, добавив в свой образ алых тонов! Матовая помада и румяна того же тона подчеркнут женственность и будут смотреться очень гармонично. Если под рукой нет румян, можно аккуратно подкрасить яблочки щек помадой, тщательно ее растушевывая. Не стоит утяжелять нюдовый образ дополнительным акцентом на глаза — достаточно чуть подкрасить ресницы и добавить капельку матовых теней.

Румяна + акцент на губыРумяна + акцент на губы
Румяна + акцент на губы. Фото: Изображение Midjourney

Проработанные ресницы + карандаш на нижнем веке

Вариант нюдового макияжа, который подразумевает акцент на глазах. Хорошо прокрашенные ресницы и растушеванный карандаш на веках делают взгляд распахнутым. Легкость и нюдовость макияжу придает один секрет: нужно использовать только коричневый или серый карандаш. Черный цвет утяжелит образ, поэтому его лучше оставить для вечернего выхода.

Проработанные ресницы + карандаш на нижнем векеПроработанные ресницы + карандаш на нижнем веке
Проработанные ресницы + карандаш на нижнем веке. Фото: Изображение Midjourney

Хайлайтер + розовый нюд

Если нужен максимально женственный и нежный образ, обязательно попробуйте этот вариант. Нанесите на веки немного розовых теней, а на губы — розовую помаду чуть более яркого тона. Добавьте хайлайтер, чтобы подчеркнуть свежесть и сияние кожи. Ресницы достаточно прокрасить тушью в один слой, чтобы они не скрадывали своей яркостью общую легкость образа.

#Красота#Косметика#Лицо#Все материалы авторов
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