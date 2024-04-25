5 идей нюдового макияжа, который идеально подойдет на каждый день

Posted 25 апреля, 06:40
Published 25 апреля, 06:40
Modified 9 сентября, 22:10
Updated 9 сентября, 22:10
Спокойный вариант повседневного макияжа, в котором подчеркнуты и губы, и глаза. При этом нет излишнего блеска и яркости. Матовая помада, чуть насыщеннее натурального оттенка губ, и хорошая черная тушь, которой необходимо тщательно прокрасить каждую ресницу, — вот и весь секрет образа. При желании можно добавить немного хайлайтера на скулы.
Если хочется больше сияния, отдайте предпочтение глянцевой помаде и хайлайтеру. Добавлять сочных цветовых оттенков здесь не нужно, достаточно нарисовать тонкие стрелки карандашом и слегка прокрасить ресницы. Чтобы губы смотрелись привлекательнее, можно подчеркнуть контуры карандашом.
Побудьте ягодкой, добавив в свой образ алых тонов! Матовая помада и румяна того же тона подчеркнут женственность и будут смотреться очень гармонично. Если под рукой нет румян, можно аккуратно подкрасить яблочки щек помадой, тщательно ее растушевывая. Не стоит утяжелять нюдовый образ дополнительным акцентом на глаза — достаточно чуть подкрасить ресницы и добавить капельку матовых теней.
Вариант нюдового макияжа, который подразумевает акцент на глазах. Хорошо прокрашенные ресницы и растушеванный карандаш на веках делают взгляд распахнутым. Легкость и нюдовость макияжу придает один секрет: нужно использовать только коричневый или серый карандаш. Черный цвет утяжелит образ, поэтому его лучше оставить для вечернего выхода.
Если нужен максимально женственный и нежный образ, обязательно попробуйте этот вариант. Нанесите на веки немного розовых теней, а на губы — розовую помаду чуть более яркого тона. Добавьте хайлайтер, чтобы подчеркнуть свежесть и сияние кожи. Ресницы достаточно прокрасить тушью в один слой, чтобы они не скрадывали своей яркостью общую легкость образа.
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