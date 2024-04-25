15 необычных мест на Земле, которые кажутся пейзажами с других планет

Posted 25 апреля, 06:11
Published 25 апреля, 06:11
Modified 9 сентября, 22:15
Updated 9 сентября, 22:15
Чудесный пляж, который после заката начинает светиться будто неоновый. Все дело в биолюминесцентном планктоне!
Причудливые пятна и круги появляются благодаря отложениям сульфатов кальция, натрия и других веществ, содержащихся в воде.
Цветные полосатые горы образовались благодаря необычной форме залегания полезных ископаемых.
Чудесный цвет этому соленому озеру придает особая микрофлора и водоросли.
Удивительные рельефные столбы из вулканической породы поражают своей необычностью гостей Курильских островов.
Великолепный пейзаж так не похож на земной, что именно его режиссер Джеймс Кэмерон выбрал для своего «Аватара».
Чудесная гора будто сделана умелым кондитером или нарисована художником.
Странная бездонная шахта на просторах океана до сих пор будоражит умы ученых: что скрывается на глубине?
Отложения кальцита и термальные источники — вроде бы ничего необычного, но какая красота!
Если ваш ребенок рисует траву красным карандашом — не спешите его ругать. Возможно, он рисует растение с необычных болот Китая.
Солончак, он же соляная пустыня Уюни — одно из самых впечатляющих мест Земли.
Рукотворное чудо на месте бывшей военной базы. Теперь здесь мирный пейзаж и безбрежное море цветов.
Белоснежные песчаные дюны и мелкие озера создают без преувеличения великолепный пейзаж.
Если бы Снежная королева существовала, она бы обитала именно здесь.
Темные склоны вулкана и ярко-бирюзовое кислотное озеро смотрятся как пейзаж далекой планеты.
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