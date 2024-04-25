newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 апреля, 06:11

Published 25 апреля, 06:11

Modified 9 сентября, 22:15

Updated 9 сентября, 22:15

15 необычных мест на Земле, которые кажутся пейзажами с других планет

15 необычных мест на Земле, которые кажутся пейзажами с других планет

25 апреля 2024, 06:11
Фото: traveling.by, biletik.aero, ljplus.ru
15 необычных мест на Земле, которые кажутся пейзажами с других планет
Спорим, вы не знали, что на нашей Земле есть настолько красивые и необычные места, что их можно перепутать с декорациями для фантастического фильма? Посмотрите сегодняшнюю подборку свежих фото необычных мест и восхититесь красотой планеты Земля!

Джервис Бэй, Австралия

Чудесный пляж, который после заката начинает светиться будто неоновый. Все дело в биолюминесцентном планктоне!

Пятнистое озеро, Канада

Причудливые пятна и круги появляются благодаря отложениям сульфатов кальция, натрия и других веществ, содержащихся в воде.

Чжанъе Данься, Китай

Цветные полосатые горы образовались благодаря необычной форме залегания полезных ископаемых.

Озеро Хиллер, Австралия

Чудесный цвет этому соленому озеру придает особая микрофлора и водоросли.

Мыс Столбчатый, Россия

Удивительные рельефные столбы из вулканической породы поражают своей необычностью гостей Курильских островов.

Горы Тяньцзы, Китай

Великолепный пейзаж так не похож на земной, что именно его режиссер Джеймс Кэмерон выбрал для своего «Аватара».

Гора Виникунка, Перу

Чудесная гора будто сделана умелым кондитером или нарисована художником.

Колодец Тора, США

Странная бездонная шахта на просторах океана до сих пор будоражит умы ученых: что скрывается на глубине?

Памуккале, Турция

Отложения кальцита и термальные источники — вроде бы ничего необычного, но какая красота!

Красный пляж, Китай

Если ваш ребенок рисует траву красным карандашом — не спешите его ругать. Возможно, он рисует растение с необычных болот Китая.

Салар-де-Уюни, Боливия

Солончак, он же соляная пустыня Уюни — одно из самых впечатляющих мест Земли.

Национальный парк Хитачи, Япония

Рукотворное чудо на месте бывшей военной базы. Теперь здесь мирный пейзаж и безбрежное море цветов.

Национальный парк Ленсойс-Мараньенсес, Бразилия

Белоснежные песчаные дюны и мелкие озера создают без преувеличения великолепный пейзаж.

Пещеры ледника Ватнайёкюдль, Исландия

Если бы Снежная королева существовала, она бы обитала именно здесь.

Вулкан Малый Семячик, Россия

Темные склоны вулкана и ярко-бирюзовое кислотное озеро смотрятся как пейзаж далекой планеты.

#Путешествия#Все материалы авторов#Страны
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика