Туроператоры рассказали ТОП популярных направлений на майские праздники

Бессменным лидером иностранного отдыха как всегда является Турция, которая из года в год прибавляет в спросе от 1,5 до 2,5 раз. Доля продаж в этом направлении у многих крупных туроператоров составляет до 55% от всех иностранных путевок. Наиболее популярной датой на майские стал заезд 27.04 — 06.05.2024 г.