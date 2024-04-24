Туроператоры рассказали ТОП популярных направлений на майские праздники

Posted 24 апреля, 19:32
Published 24 апреля, 19:32
Modified 9 сентября, 22:15
Updated 9 сентября, 22:15
Впереди россиян ждут длинные выходные, которые в 2024 году имеют больше нерабочих дней, нежели ранее. Так, вся страна будет отдыхать 4 дня подряд в течении двух периодов — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.
Маленький промежуток между праздничными и выходными днями (4 и 5 мая) позволил многим взять отпуск за свой счет, чтобы выехать с семьей на отдых. Так, по оценке АТОР (Ассоциация Туроператоров) 75% всех путешествий будет происходить по России и только 25% поедут за рубеж.
Бессменным лидером иностранного отдыха как всегда является Турция, которая из года в год прибавляет в спросе от 1,5 до 2,5 раз. Доля продаж в этом направлении у многих крупных туроператоров составляет до 55% от всех иностранных путевок. Наиболее популярной датой на майские стал заезд 27.04 — 06.05.2024 г.
При этом отмечается высокий спрос на отдых класса 5 звезд. По данным Coral Travel 81,4% россиян забронировали отели 5*, 6% — отели 5* Deluxe и только 11% предпочли 4*. Отдыхающие выбирают отели с развитой инфраструктурой, в которых есть сервис «все включено», а также где проводятся ежедневные развлекательные мероприятия.
АТОР отмечает, что в 2024 году стоимость путевок либо не выросла, либо стала дешевле. Ни о каком росте цен пока что еще не идет и речи. Средний чек составляет примерно 88-93 тысячи рублей на 1 человека.
Другими популярными направлениями после Турции стали — ОАЭ, Абхазия, Египет и Таиланд. Чуть менее популярны страны Кубы, Венесуэлы, Китая, Мальдив, Шри-Ланки и Индонезии.
Из стран ближнего зарубежья самыми популярными оказались страны — Белоруссия, Азербайджан, Узбекистан и Грузия.
В ТОП-5 российских городов, которые хотят посетить на майские праздники, вошли:
Вторая менее популярная пятерка — Крым, Казань, Карелия, Москва и Подмосковье.
При этом, россияне расширяют свои границы путешествий и хотят видеть всю страну. Турагентства наблюдают всплеск интересов к Дальнему Востоку (Владивосток, Камчатку, Курилы, Сахалин), Алтаю, Дагестану, Северному Кавказу, а также к Башкирии, Астрахани и даже Магадан.
По предварительным данным на эти майские выходные и праздничные дни всего будет путешествовать около 2,8 млн людей. Однако, ВЦИОМ опубликовал последние исследования, согласно которым большая часть россиян все же останется дома (47%) или поедет на дачу (29%). А вот каждый пятый гражданин — будет работать.
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