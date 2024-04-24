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Posted 24 апреля, 10:11

Published 24 апреля, 10:11

Modified 9 сентября, 22:14

Updated 9 сентября, 22:14

Стрижки, которые отлично смотрятся в любом возрасте

Стрижки, которые отлично смотрятся в любом возрасте

24 апреля 2024, 10:11
Фото: pinterest.com
Стрижки, которые отлично смотрятся в любом возрасте
Есть универсальные стрижки, которые подходят женщинам всех возрастов. Их секрет в том, что они предполагают разные варианты оформления и укладки. Так, девушки могут позволить себе более молодежные асимметричные челки и взлохмаченные пряди, а женщины постарше — элегантные локоны.

Боб

Эта стрижка предполагает объемную «шапочку», которая почти закрывает выстриженный затылок. Женщины любят боб прежде всего за практичность — даже отрастая, пряди не смотрятся неряшливо. Прическа сохраняет форму надолго. Ну и вторая причина полюбить боб-каре — это простота укладки. Главное — создать объем на затылке. Для этого потребуются немного стайлинга, фен и брашинг.

Каскад

Данная стрижка подойдет тем, кто не хочет расставаться с длиной волос, но при этом хочет выглядеть стильно и современно. Прическа напоминает «водопад» мягких прядей, которые красиво обрамляют лицо и эффектно ложатся на шею и плечи. Срез у прядей может быть ровный или профилированный. Первый вариант подойдет для тонких и ослабленных волос, а второй — для густых прядей.

Пикси

Если вы решились на экстремально короткую длину, то лучше стрижки пикси в салоне вам явно не посоветуют. Эта универсальная прическа остается парикмахерским хитом вот уже долгие годы. Технически она стрижется так: максимально выстригается нижняя часть затылка, а вот верхняя часть стрижется эффектной лесенкой. Такую стрижку можно оптимизировать под любой стиль: строго уложить, гладко зачесав пряди, или взлохматить их при помощи стайлингового средства и фена.

Пикси можно оптимизировать под любой стильПикси можно оптимизировать под любой стиль
Пикси можно оптимизировать под любой стиль

Каре

Эта прическа считается эталоном элегантности, поэтому ее часто выбирают женщины более старшего возраста. Прическа отлично моделирует овал лица, скрывая «поплывшие» щеки. Но каре прекрасно смотрится и на молодых девушках, которые могут украсить прическу асимметричной челкой или дерзкой укладкой.

Каре считается эталоном элегантностиКаре считается эталоном элегантности
Каре считается эталоном элегантности. Фото: Изображение Midjourney
Каре считается эталоном элегантностиКаре считается эталоном элегантности
Каре считается эталоном элегантности. Фото: Изображение Midjourney
Каре считается эталоном элегантностиКаре считается эталоном элегантности
Каре считается эталоном элегантности. Фото: Изображение Midjourney

Рапсодия

Эта стрижка для волос средней длины. Все пряди в рапсодии стригутся слоями и очень сильно филируются. Благодаря этому прическа имеет эффект легкой небрежности — пряди воздушные и почти невесомые. Таким образом, стрижка фактически не требует укладки — про нее можно сказать: «Помыл голову и пошел». За это рапсодию обожают те, кому лень возиться с укладкой.

#Красота#Молодость#Все материалы авторов#Волосы
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