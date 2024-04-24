Стрижки, которые отлично смотрятся в любом возрасте

Данная стрижка подойдет тем, кто не хочет расставаться с длиной волос, но при этом хочет выглядеть стильно и современно. Прическа напоминает «водопад» мягких прядей, которые красиво обрамляют лицо и эффектно ложатся на шею и плечи. Срез у прядей может быть ровный или профилированный. Первый вариант подойдет для тонких и ослабленных волос, а второй — для густых прядей.