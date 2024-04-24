Стрижки, которые отлично смотрятся в любом возрасте

Posted 24 апреля, 10:11
Published 24 апреля, 10:11
Modified 9 сентября, 22:14
Updated 9 сентября, 22:14
Эта стрижка предполагает объемную «шапочку», которая почти закрывает выстриженный затылок. Женщины любят боб прежде всего за практичность — даже отрастая, пряди не смотрятся неряшливо. Прическа сохраняет форму надолго. Ну и вторая причина полюбить боб-каре — это простота укладки. Главное — создать объем на затылке. Для этого потребуются немного стайлинга, фен и брашинг.
Данная стрижка подойдет тем, кто не хочет расставаться с длиной волос, но при этом хочет выглядеть стильно и современно. Прическа напоминает «водопад» мягких прядей, которые красиво обрамляют лицо и эффектно ложатся на шею и плечи. Срез у прядей может быть ровный или профилированный. Первый вариант подойдет для тонких и ослабленных волос, а второй — для густых прядей.
Если вы решились на экстремально короткую длину, то лучше стрижки пикси в салоне вам явно не посоветуют. Эта универсальная прическа остается парикмахерским хитом вот уже долгие годы. Технически она стрижется так: максимально выстригается нижняя часть затылка, а вот верхняя часть стрижется эффектной лесенкой. Такую стрижку можно оптимизировать под любой стиль: строго уложить, гладко зачесав пряди, или взлохматить их при помощи стайлингового средства и фена.
Эта прическа считается эталоном элегантности, поэтому ее часто выбирают женщины более старшего возраста. Прическа отлично моделирует овал лица, скрывая «поплывшие» щеки. Но каре прекрасно смотрится и на молодых девушках, которые могут украсить прическу асимметричной челкой или дерзкой укладкой.
Эта стрижка для волос средней длины. Все пряди в рапсодии стригутся слоями и очень сильно филируются. Благодаря этому прическа имеет эффект легкой небрежности — пряди воздушные и почти невесомые. Таким образом, стрижка фактически не требует укладки — про нее можно сказать: «Помыл голову и пошел». За это рапсодию обожают те, кому лень возиться с укладкой.
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