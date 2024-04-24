Седокова опубликовала свои фото в период своего максимального веса

Певица пояснила, что фотографии были сделаны год назад. Вес артистки на тот момент был для нее максимальным. Хотя на фото Седокова улыбается, в ее душе и жизни в тот период был полный хаос, призналась знаменитость. Из-за переживаний она настолько «упустила» себя, что не смогла организовать для своего ребенка праздник.