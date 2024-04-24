Седокова опубликовала свои фото в период своего максимального веса

Posted 24 апреля, 11:30
Published 24 апреля, 11:30
Modified 9 сентября, 22:15
Updated 9 сентября, 22:15
На снимках знаменитость запечатлена в самом большом весе. Она позирует в черном обтягивающем платье. Для подписчиков это оказалось полной неожиданностью, пишет peopletalk.ru.
Певица пояснила, что фотографии были сделаны год назад. Вес артистки на тот момент был для нее максимальным. Хотя на фото Седокова улыбается, в ее душе и жизни в тот период был полный хаос, призналась знаменитость. Из-за переживаний она настолько «упустила» себя, что не смогла организовать для своего ребенка праздник.
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