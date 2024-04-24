Психология должника: как перестать жить в кредит

Posted 24 апреля, 05:11
Published 24 апреля, 05:11
Modified 9 сентября, 22:11
Updated 9 сентября, 22:11
Люди, которые постоянно берут кредиты, делятся на две категории. Есть те, которые берут заем на определенные цели, погашают его, а затем берут следующий. Как правило, такие люди действуют по четкому плану и понимают свои возможности. Они не берут кредит импульсивно, заем для них лишь инструмент для достижения какой-либо цели.
Вторая категория — импульсивные должники. Они оформляют кредиты и влезают в долги, следуя сиюминутному порыву. Они не думают, действительно ли им так необходимы деньги, могут ли они позволить себе кредит, и не просчитывают свои расходы. У таких людей возникает финансовая зависимость и формируется психология должника: они набирают всё новые займы и постепенно вязнут в долговой яме.
Причин такого поведения может быть несколько. Но чаще всего должниками становятся люди, склонные к инфантилизму. У таких личностей фокус внимания находится в зоне постоянной нехватки денег, а не в зоне собственной ответственности. Они считают, что весь мир им должен. А когда слово «долг» занимает в жизни лидирующие позиции, то велика вероятность самому превратиться в вечного должника.
К другим причинам можно отнести отсутствие самоконтроля, когда человек не в силах противостоять искушению, финансовую безграмотность — неумение просчитать собственные риски, потребность пустить пыль в глаза — подчеркивание своего статуса, желание доказать всем, что можно обладать всем, чего хочется.
Начните с осознания проблемы — признайте, что постоянные кредиты приносят в вашу жизнь только негатив. Во-вторых, твердо откажитесь от новых кредитов и не совершайте импульсивных трат. Осознайте, что сиюминутные удовольствия не решат ваши проблемы и не скрасят переживания. Найдите то занятие, которое действительно принесет вам ощущение счастья.
Выпишите все имеющиеся кредиты и начните понемногу их погашать, при этом не влезая в новые долги. Перестаньте следовать чужим ожиданиям и начните жить по средствам. В этом поможет планирование бюджета — четкое понимание своих доходов и расходов. Если сложно это сделать самому, обратитесь к близким или психологу.
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