Психология должника: как перестать жить в кредит

Люди, которые постоянно берут кредиты, делятся на две категории. Есть те, которые берут заем на определенные цели, погашают его, а затем берут следующий. Как правило, такие люди действуют по четкому плану и понимают свои возможности. Они не берут кредит импульсивно, заем для них лишь инструмент для достижения какой-либо цели.