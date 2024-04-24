Песня авторства представителя МИД Марии Захаровой выиграла премию «Шансон года»

Posted 24 апреля, 20:10
Published 24 апреля, 20:10
Modified 9 сентября, 22:16
Updated 9 сентября, 22:16
Как пишет kp.ru, наиболее достойных исполнителей данного музыкального жанра чествовали на сцене площадки «Live Арена» в МО в прошедшую субботу, 20 апреля.
Стоит отметить, стихи, которые легли на музыку громко прозвучавшего хита, принадлежат перу официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. Данное музыкальное произведение является третьим по счету, которое появилось на свет в творческом тандеме Успенской и Захаровой. Спикер ведомства уже писала для звезды шансона и романсов стихи к шлягерам «Я слишком тебя любила» и «Мольба».
С песней «Сила моя со мной», мгновенно получившей популярность, Любовь в первый раз дебютировала на сцене 24 февраля текущего года. Она стала частью юбилейного вечера, посвященного 70-летию знаменитости.
Мария Захарова раскрыла историю создания шлягера. Она указала, что изречение «Сила моя со мной» неоднократно повторяла Любовь Успенская как свой жизненный девиз. Именно эта цитата послужила основой рассказанной истории про женщину, которой пришлось столкнуться со многими тяготами судьбы. Захарова отмечает, что эта история фактически писалась о России.
Мария Захарова и Любовь Успенская знакомы уже более трех лет. Их свела судьба в то время, когда певица пыталась помочь собственной дочери отказаться от употребления запрещенных веществ. Захарова подчеркивает, что в ситуации сложного семейного кризиса исполнительница шансона и романсов буквально молила всех о помощи.
Проникнувшись переживаниями Любови о судьбе дочери, Захарова создала стихи для песни «Мольба». Историю о связи двух женщин в одной семье Успенская впоследствии исполняла со своей дочерью Татьяной.
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