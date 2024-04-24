Песня авторства представителя МИД Марии Захаровой выиграла премию «Шансон года»

Мария Захарова и Любовь Успенская знакомы уже более трех лет. Их свела судьба в то время, когда певица пыталась помочь собственной дочери отказаться от употребления запрещенных веществ. Захарова подчеркивает, что в ситуации сложного семейного кризиса исполнительница шансона и романсов буквально молила всех о помощи.