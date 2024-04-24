Как вернуть в паре утраченное доверие и возможно ли это после предательства

После того, как вам нанесли обиду, не замыкайтесь в себе. Важно объяснить партнеру, что именно вас ранило. Это поможет не допускать подобных поступков в будущем. Попросите партнера рассказать что-либо важное для вас или показать переписку в соцсетях. Выяснение мелочей, которые вас беспокоят и заставляют ревновать, — важный этап на пути к тому, чтобы вернуть доверительные отношения.