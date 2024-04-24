Как вернуть в паре утраченное доверие и возможно ли это после предательства

Posted 24 апреля, 04:07
Published 24 апреля, 04:07
Modified 9 сентября, 22:11
Updated 9 сентября, 22:11
Не стоит рубить с плеча. Под действием эмоций можно сказать и сделать много вещей, о которых впоследствии придется пожалеть. Соберитесь с мыслями, проанализируйте свои дальнейшие действия. Дайте остыть эмоциям.
Если партнер изменил вам, он должен принять собственную вину и быть готовым нести ответственность за поступок. Помните, что над восстановлением доверия в паре должны работать двое.
Не нужно надолго застревать в позиции обвинителя и периодически напоминать партнеру, что он провинился. Особенно после того, как отношения вернулись в норму. Если партнер искренне старается загладить вину, а вы злоупотребляете своим положением пострадавшей стороны, вернуть доверие вряд ли получится.
После того, как вам нанесли обиду, не замыкайтесь в себе. Важно объяснить партнеру, что именно вас ранило. Это поможет не допускать подобных поступков в будущем. Попросите партнера рассказать что-либо важное для вас или показать переписку в соцсетях. Выяснение мелочей, которые вас беспокоят и заставляют ревновать, — важный этап на пути к тому, чтобы вернуть доверительные отношения.
Идеальных людей не существует — об этом нужно помнить всегда. Поэтому, если ваш партнер вам изменил, это не значит, что он плохой человек, который способен только на подлости. Паре важно научиться принимать друг друга настоящими, со всеми достоинствами и недостатками.
Если психологическая боль долго не проходит, значит, она связана со старой душевной травмой. Психологи утверждают, что только 10% чувств, которые человек испытывает, относятся к сегодняшним проблемам. Остальные 90% негатива касаются старых травм. Важно прорабатывать свои проблемы со специалистом, тогда новые сложности уже не будут восприниматься столь болезненно.
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