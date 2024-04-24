«Домклик»: Кто и где берёт ипотеку на вторичку в России

Posted 24 апреля, 09:59
Published 24 апреля, 09:59
Modified 9 сентября, 22:14
Updated 9 сентября, 22:14
Однако вопреки опасениям, что высокие процентные ставки и ужесточение требований к заёмщикам убьют спрос на покупку вторичного жилья в кредит, рынок адаптируется к новым условиям.
Аналитический центр «Домклик» проанализировал данные по сделкам на вторичном рынке жилья за первый квартал 2024 года в зависимости от регионов и нарисовал портрет нынешнего ипотечного заёмщика в России.
Почти половина всех выданных ипотек на вторичное жилье в первом квартале 2024 года (более 45%) пришлась на заемщиков в Центральном и Приволжском федеральных округах — 23,2% и 21,9% соответственно. Вдвое-втрое меньше кредитов на вторичное жилье (от 8 до 11% всех выдач по РФ) сегодня берут в Сибири, на Урале и на Юге России, а также на Северном Кавказе, где рынок ипотеки был всегда развит слабо. Однако в начале этого года меньше всего сделок по вторичке было заключено не в СКФО, а на Дальнем Востоке — всего 5,5% от всех сделок по РФ. Это объясняется введением «Дальневосточной ипотеки» — льготной программы покупки жилья, которая работает исключительно на первичном рынке, из-за чего спрос на вторичку в ДФО просел.
При этом на Северном Кавказе (Чечня, Ставрополье и Дагестан) недвижимость на рынке готового жилья в России остается наиболее востребованной: в СКФО ее доля в общем объеме ипотеки приближается к 80%. Для сравнения: в ЮФО (Кубань, Ростовская и Волгоградская области) квартиры на вторичном и на первичном рынке в ипотеку приобретают примерно поровну.
За минувший год картина по востребованности ипотек в отдельных регионах России почти не изменилась. Исключение — республики Северного Кавказа, где этот показатель вырос существенно: с 5,8% всех сделок по РФ в I квартале 2023 года до 9,9% в I квартале 2024 года. В основном рост в СКФО был обеспечен за счет Чеченской Республики. В начале этого года Чечня возглавила топ-20 регионов России по числу ипотечных сделок на вторичке, опередив даже Москву и Московскую область с их гигантским рынком, не говоря уже о Северной столице — Санкт-Петербурге и Краснодарском крае с его морскими курортами. Однако стоит отметить, что в Чечне спрос на улучшение жилищных условий имеет свою специфику: в республике превалирует доля сделок с загородной недвижимостью, на приобретение которой здесь берут 89% всех ипотечных кредитов. Как видно в таблице, в других регионах из первой двадцатки доля покупки в кредит загородной недвижимости не превышает и 10%.
Изучив ипотечные сделки, заключённые на вторичном рынке жилья в первом квартале 2024 года, аналитики «Домклик» рассказали, как изменился портрет заемщика в сравнении с предыдущим аналогичным периодом (I квартал 2023 года).
Сегодня средний возраст заёмщика составляет 37 лет, и за последний год он не изменился. При этом в СКФО ипотечники немного моложе, чем в среднем по России: здесь желающему приобрести готовое жилье в кредит условно 35 лет. Существенный рост за год показал медианный доход россиянина для ипотеки на вторичку. Сегодня это 83 тысячи рублей против 48 тысяч в I квартале 2023 года. При среднем росте медианного дохода ипотечника по РФ (71%) больше всего этот показатель вырос в Центральном и Сибирском федеральных округах — на 84% и 83% соответственно.
Более половины всех ипотечных заемщиков в России — женщины (55%), и за год ситуация почти не изменилась, разве только на Юге России и на Северном Кавказе, где рост ипотечных заемщиков среди женщин более ощутим — 3,3% и 2,8% соответственно.
Северный Кавказ продемонстрировал также динамику в семейном положении заёмщиков: здесь доля ипотечников в браке выросла почти на 3% за год, тогда как в среднем по России она не изменилась. А всего по стране семейные заемщики составляют около 58% доли рынка.
Таким образом, среднестатистический портрет нынешнего ипотечного заемщика в России — замужняя и бездетная женщина в возрасте примерно 37 лет, зарабатывающая около 83 тысяч рублей в месяц.
Поскольку большинство льготных ипотек в России разрабатывалось для семей с детьми и получить их можно только на первичку, заёмщики без детей приходят на рынок готового жилья, где за период января — марта 2024 года они оформили 84% сделок (годом ранее — 78%). При этом доля бездетных заёмщиков растет, как ни странно, в «многодетном» Северном Кавказе — на 8,7%. Рост доли бездетных ипотечников на 8,2 и 7,4% соответственно отмечен также на Урале и в Приволжском федеральном округе.
Анализ данных за I квартал 2024 года показал, что примерно каждую шестую ипотеку на вторичку в России берут семьи с одним или двумя детьми и лишь 1,4% — многодетные, для которых есть более привлекательные предложения для улучшения жилищных условий с учетом господдержки. Поэтому и те и другие на рынке готового жилья не так активны, как бездетные пары или одиночки.
Еще один общероссийский тренд — выбор в пользу загородного жилья, спрос на которое уже давно перестал зависеть от сезона. Аналитика «Домклик» показывает, что в РФ этот сегмент продолжает расти — до 9,7% против 4,3% всех сделок на вторичке за год. Примечательно, что на Северном Кавказе эта доля даже удвоилась — до 62,7% против 30,3% годом ранее. На остальной территории страны рост популярности загородных домов наблюдается умеренный — около 2,5% прироста за год.
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