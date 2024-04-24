«Домклик»: Кто и где берёт ипотеку на вторичку в России

За минувший год картина по востребованности ипотек в отдельных регионах России почти не изменилась. Исключение — республики Северного Кавказа, где этот показатель вырос существенно: с 5,8% всех сделок по РФ в I квартале 2023 года до 9,9% в I квартале 2024 года. В основном рост в СКФО был обеспечен за счет Чеченской Республики. В начале этого года Чечня возглавила топ-20 регионов России по числу ипотечных сделок на вторичке, опередив даже Москву и Московскую область с их гигантским рынком, не говоря уже о Северной столице — Санкт-Петербурге и Краснодарском крае с его морскими курортами. Однако стоит отметить, что в Чечне спрос на улучшение жилищных условий имеет свою специфику: в республике превалирует доля сделок с загородной недвижимостью, на приобретение которой здесь берут 89% всех ипотечных кредитов. Как видно в таблице, в других регионах из первой двадцатки доля покупки в кредит загородной недвижимости не превышает и 10%.