Женские ароматы с феромонами, которые сведут с ума любого мужчину

Escentric Molecules Escentric 02 — еще одни духи с феромонами из числа лучших. Они позиционируются как унисекс, то есть могут быть как женскими, так и мужскими. Формула этой туалетной воды включает в себя синтетический амброксан. Его ноты дополняются ароматами жасмина и ириса, каждая из них попеременно сменяет другие в зависимости от температуры тела и окружающей среды.