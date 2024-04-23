Женские ароматы с феромонами, которые сведут с ума любого мужчину

Posted 23 апреля, 11:17
Published 23 апреля, 11:17
Modified 9 сентября, 22:11
Updated 9 сентября, 22:11
Представляем топ-7 лучших женских духов с феромонами, которые не оставят равнодушным ни одного мужчину.
По своему происхождению феромоны бывают животными (феромоны животных и насекомых), растительными (выделяемые растениями) и химическими (полученные искусственным путем). Например, свойствами феромонов обладают следующие 4 вещества, которые можно нередко встретить в составе лучших женских духов: мускус, амбра, гелиотропин и амброксан.
Этот феромон, который нередко входит в состав женских духов, представляет собой сильно пахнущее вещество, которое вырабатывается железами некоторых животных. Аромат у него резкий, терпкий и стойкий. А растительный мускус производится из гальбанума, его запах несет теплоту и чувственную мягкость. В отличие от мускуса животного происхождения, он отличается менее резким ароматом, практически не вызывающим возбуждения.
В производстве духов с феромонами мускусы различного происхождения используются для облагораживания и фиксации аромата.
Применяющаяся в качестве феромона в духах амбра — твердое, воскообразное и горючее вещество, которое образуется в пищеварительном тракте кашалотов. В натуральном виде она представляет собой сероватую мягкую массу, которая под воздействием солнечных лучей осветляется и твердеет, а ее запах, первоначально неприятный и фекальный, становится сладковатым и мускусным.
Есть также синтетическая амбра (амброксид), ее получают из спиртов и других веществ. Однако производители парфюмерии предпочитают использовать для изготовления духов натуральную амбру, которую используют в том числе как фиксатор аромата.
А это природное вещество, которое также нередко используется в производстве женских духов с феромонами, наделяют свойством вызывать легкую эйфорию и поднимать настроение. Во Франции его даже называют травой любви, а в Германии — травой Бога.
Эфирное масло гелиотропа, как правило, применяют для изготовления лучших женских духов с феромонами, так как оно довольно дорогое. А альдегид гелиотропин, который входит в состав более дешевых духов и обладает сладковатым запахом и напоминает аромат натурального гелиотропа в сочетании с ванилью, мимозой и фиалкой, может быть получен как из растительного сырья, так и синтезирован химическим способом.
Амброксан получают из шалфея, он обладает практически идентичным запахом натуральной амбры. Это вещество считается очень сильным феромоном, его даже наделяют качествами своеобразного «приворотного зелья». Амброксан придает женским духам выраженный мускусный и древесный оттенок, его нередко используют в изготовлении лучших женских духов, так как он ни в чем не уступает настоящей амбре.
Еще одни духи унисекс с феромонами, которые подойдут как в качестве женских, так и в качестве мужских, тоже можно смело отнести к разряду лучших — это восточная и пряная парфюмерная вода Initio Parfums Prives. Верхние ноты этого аромата содержат белые цветы и ваниль, средние — амбру и мускус, все это накладывается на базовые нотки кастореума и кожи.
Escentric Molecules Escentric 02 — еще одни духи с феромонами из числа лучших. Они позиционируются как унисекс, то есть могут быть как женскими, так и мужскими. Формула этой туалетной воды включает в себя синтетический амброксан. Его ноты дополняются ароматами жасмина и ириса, каждая из них попеременно сменяет другие в зависимости от температуры тела и окружающей среды.
Эти духи с феромонами лучше раскрывают свой букет ароматов на свежем воздухе, так как в помещении будет довольно сложно воспринять все его изыски. Духи Escentric Molecules Escentric 02 относятся к семейству восточных и цветочных.
Парфюмерную воду, хотя она технически и не является духами, равно как и все остальные представленные в обзоре позиции, мы для удобства будем называть именно так. Initio Parfums Prives Side Effect можно смело отнести к лучшим женским духам с феромонами семейства восточных, поскольку они имеют изысканный аромат и выступают в роли афродизиака.
В основе парфюмерной воды — аккорды рома и дорогого табака с нотками ванили, а умеренные акценты корицы и специй придают этим духам с феромонами некую пикантность.
А эти женские духи с феромонами из разряда лучших — Kilian Good Girl Gone Bad, выпущенные французским парфюмерным брендом Kilian в 2012 году. Эти духи принадлежат к группе «цветочные и фруктовые ароматы». Это — парфюм для чувственных, смелых и раскованных женщин.
Верхние ноты композиции этих лучших женских духов с феромонами — османтус, жасмин и майская роза, которые сменяются яркими нотками египетского нарцисса и индийской туберозы, а затем переходят в базу, состоящую из ноток виргинского кедра и амбры.
Carolina Herrera 212 Sexy — лучшие женские духи с феромонами. Они представляют собой современный эротичный парфюм для модных и чувственных женщин: аромат парфюмерной воды сочетает в себе сандаловое дерево, персик, ваниль, белый мускус, сахарную вату, гардению, бергамот, мандарин и розовый перец, он наполнен уверенностью, изысканностью, силой и роскошью.
Духи с феромонами Carolina Herrera 212 Sexy принадлежат к семейству восточных и цветочных. Они продаются в дизайнерском розовом флаконе.
Лучшими можно назвать и эти женские духи с феромонами. Начальные ноты этого парфюма — бергамот, персик и апельсин со специями, которые постепенно сменяются нотками нежной розы, иланг-иланга, орхидеи и нарцисса, а почки черной смородины и жасмин переплетаются с ландышем и лавандой.
Шлейф духов с феромонами Estee Lauder Youth Dew раскрывается сладкой ванилью, мускусом, сандалом и пачулями, а насыщенные нотки дубового мха и мускуса навевают мысли о сексуальности, но в сочетании с ветивером не допускают вульгарности. Этот аромат считается наиболее сексуальным из всех, он прекрасно подойдет молодой современной женщине.
Завершается наш обзор еще одними женскими духами с феромонами из перечня лучших — туалетной водой Bvlgari, аромат которой наполнен энергией солнца и фейерверком эмоций. Духи принадлежат к семейству «фруктовые, фужерные, цветочные, цветочные и фруктовые, цитрусовые, цветочные ароматы».
Верхние ноты этих духов с феромонами — розовый грейпфрут, помело и розовый перец, средние — франжипани, тиаре, персик и роза, а базовые нотки включают в себя мускус, ваниль, древесные ноты, корень ириса, сандал и фиалку.
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