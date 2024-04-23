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Posted 23 апреля, 13:13

Published 23 апреля, 13:13

Modified 9 сентября, 22:10

Updated 9 сентября, 22:10

Вишневая кола — новый цвет волос 2024 года, который подойдет любой брюнетке

23 апреля 2024, 13:13
Наступающим летом самым трендовым окрашиванием волос станет ярко-красный цвет с фиолетовым оттенком, получивший сладкое название «Вишневая кола»

Что такое волосы Cherry Cola?

Невозможно не заметить, что самый трендовый оттенок волос стал появляться практически на каждой звезде. Многие знаменитости выходят на красную дорожку, появляются на кинопремьерах и неделе моды с волосами цвета «вишневой колы».

«Волосы цвета вишневой кола — великолепный оттенок красного, который находится где-то между темным вином и каштаном», — говорит Domenico Casella, старший стилист и колорист в Neville Hair & Beauty.

Именно Дуа Липе принадлежит запуск этого тренда, которая обновила оттенок волос, тем самым подчеркнув свои яркие, средиземноморские черты.

Как только новый цвет волос попал в социальные сети, он быстро стал известен как «cherry cola» — название подчеркивает глубину и терпкую сладость оттенка.

«Это глубокий, темный, знойно-красный цвет, полностью подчеркивающий вампирский стиль красной ковровой дорожки 1990-х, или уложенный так, чтобы казаться более уместным в современной молодежной культуре», — отзывается о новом тренде в окрашивании знаменитый колорист Эмали Баум из нью-йоркского Beauty Supply.

Чем «вишневая кола» отличается от других оттенков красного?

Красный уже давно является популярным цветом для окрашивания волос, но оттенок «вишневой колы» имеет особенный тон.

«Он отличается от оттенков красного с оранжевой или желтой основой тем, что у Cherry cola фиолетовая основа, которая классифицирует этот оттенок как более холодный и придающий ему более роскошный вид», — рассказывает Domenico Casella.

Советы по уходу за волосами Cherry Cola в домашних условиях

Красная краска имеет тенденцию выцветать и вымываться быстрее, чем другие оттенки, поэтому правильный уход за волосами в домашних условиях необходим.

«Чтобы сохранить ваши новые вишневые локоны густыми и здоровыми, вам нужно мыть голову шампунем без сульфатов — и гораздо реже, чем обычно, поскольку молекулы красного красителя намного крупнее, чем у других цветов, и легко удаляются при каждом мытье», — делится советом Domenico. ‘

Также следует придерживаться следующих рекомендаций, которые сохранят надолго яркий цвет волос:

  1. Мойте волосы шампунем как можно реже: при использовании шампуня молекулы цвета постепенно вымываются вместе с грязью и маслами, присутствующими в ваших волосах. Это приводит к осветлению и тусклости цвета.
  2. Если у вас волосы однотонного цвета, вы можете использовать окрашивающий шампунь или кондиционер для придания цвета волосам при каждом мытье.
  3. Берегите волосы от солнца, бассейна и океана: солнце не только высветляет, но и наносит вред вашим волосам. Всегда используйте средство для защиты от ультрафиолета и старайтесь прикрывать волосы панамой.
  4. Избегайте использования термоинструментов: нагревание в целом вредно как для здоровья волос, так и для их цвета.
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#Эмилия Шпилева#Красота#Волосы#Тренды 2024#Окрашивание волос
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