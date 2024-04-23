Вишневая кола — новый цвет волос 2024 года, который подойдет любой брюнетке

Posted 23 апреля, 13:13
Published 23 апреля, 13:13
Modified 9 сентября, 22:10
Updated 9 сентября, 22:10
Невозможно не заметить, что самый трендовый оттенок волос стал появляться практически на каждой звезде. Многие знаменитости выходят на красную дорожку, появляются на кинопремьерах и неделе моды с волосами цвета «вишневой колы».
«Волосы цвета вишневой кола — великолепный оттенок красного, который находится где-то между темным вином и каштаном», — говорит Domenico Casella, старший стилист и колорист в Neville Hair & Beauty.
Именно Дуа Липе принадлежит запуск этого тренда, которая обновила оттенок волос, тем самым подчеркнув свои яркие, средиземноморские черты.
Как только новый цвет волос попал в социальные сети, он быстро стал известен как «cherry cola» — название подчеркивает глубину и терпкую сладость оттенка.
«Это глубокий, темный, знойно-красный цвет, полностью подчеркивающий вампирский стиль красной ковровой дорожки 1990-х, или уложенный так, чтобы казаться более уместным в современной молодежной культуре», — отзывается о новом тренде в окрашивании знаменитый колорист Эмали Баум из нью-йоркского Beauty Supply.
Красный уже давно является популярным цветом для окрашивания волос, но оттенок «вишневой колы» имеет особенный тон.
«Он отличается от оттенков красного с оранжевой или желтой основой тем, что у Cherry cola фиолетовая основа, которая классифицирует этот оттенок как более холодный и придающий ему более роскошный вид», — рассказывает Domenico Casella.
Красная краска имеет тенденцию выцветать и вымываться быстрее, чем другие оттенки, поэтому правильный уход за волосами в домашних условиях необходим.
«Чтобы сохранить ваши новые вишневые локоны густыми и здоровыми, вам нужно мыть голову шампунем без сульфатов — и гораздо реже, чем обычно, поскольку молекулы красного красителя намного крупнее, чем у других цветов, и легко удаляются при каждом мытье», — делится советом Domenico. ‘
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