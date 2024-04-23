В Сети появились новые фото Овсиенко — певицу не узнать

Posted 23 апреля, 08:21
Published 23 апреля, 08:21
Modified 9 сентября, 22:10
Updated 9 сентября, 22:10
Как сообщает rambler.ru, 57-летняя заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко родилась в РСФСР. На протяжении порядка двух лет она выступала в качестве вокалистки в группе «Мираж», после чего занялась сольной карьерой. Пик популярности певицы пришелся на непростые для страны 90-е годы — тогда ее называли самой очаровательной звездой отечественной эстрады.
На фотографии, опубликованной в соцсети, Татьяна действительно не похожа на себя. Многие подписчики озаботились состоянием здоровья певицы, другие же обвинили ее в алкогольной зависимости. Но, возможно, всему виной неудачные ракурс и освещение.
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