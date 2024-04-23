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Posted 23 апреля, 08:21

Published 23 апреля, 08:21

Modified 9 сентября, 22:10

Updated 9 сентября, 22:10

В Сети появились новые фото Овсиенко — певицу не узнать

23 апреля 2024, 08:21
В Telegram-канале «Самые СЛИВки» появилась новая фотография известной артистки Татьяны Овсиенко. Поклонники не смогли узнать на ней свою любимицу.

Разместивший публикацию автор назвал фото знаменитости шокирующим

Как сообщает rambler.ru, 57-летняя заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко родилась в РСФСР. На протяжении порядка двух лет она выступала в качестве вокалистки в группе «Мираж», после чего занялась сольной карьерой. Пик популярности певицы пришелся на непростые для страны 90-е годы — тогда ее называли самой очаровательной звездой отечественной эстрады.

Поклонники озабочены внешним видом артистки

На фотографии, опубликованной в соцсети, Татьяна действительно не похожа на себя. Многие подписчики озаботились состоянием здоровья певицы, другие же обвинили ее в алкогольной зависимости. Но, возможно, всему виной неудачные ракурс и освещение.

#Общество#Знаменитости#Все материалы авторов
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