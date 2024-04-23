В Сети появились новые фото Овсиенко — певицу не узнать

Как сообщает rambler.ru, 57-летняя заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко родилась в РСФСР. На протяжении порядка двух лет она выступала в качестве вокалистки в группе «Мираж», после чего занялась сольной карьерой. Пик популярности певицы пришелся на непростые для страны 90-е годы — тогда ее называли самой очаровательной звездой отечественной эстрады.