Нужно ли мыть голову перед окрашиванием и как надолго сохранить яркий цвет волос

Если раньше нам всегда говорили НЕ мыть голову перед окрашиванием, то в настоящее время этот совет больше не актуален! Сегодня во многих средствах для окрашивания волос в качестве основы для краски используются кондиционеры, которые защищают волосы, в отличии от средств прошлого века. Теперь мы можем красить только что вымытые волосы, не беспокоясь о их повреждении.