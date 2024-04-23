Нужно ли мыть голову перед окрашиванием и как надолго сохранить яркий цвет волос

Posted 23 апреля, 18:51
Published 23 апреля, 18:51
Modified 9 сентября, 22:12
Updated 9 сентября, 22:12
Если раньше нам всегда говорили НЕ мыть голову перед окрашиванием, то в настоящее время этот совет больше не актуален! Сегодня во многих средствах для окрашивания волос в качестве основы для краски используются кондиционеры, которые защищают волосы, в отличии от средств прошлого века. Теперь мы можем красить только что вымытые волосы, не беспокоясь о их повреждении.
Чистые и ничем необработанные волосы намного более пористые и лучше впитывают краску, поскольку на них нет барьера из грязи, сала или кондиционера. Поэтому при окрашивании цвет проявляется намного ярче, нежели если красить на грязные волосы.
Женщины неоднократно слышали о рекомендации «ополаскивать волосы холодной водой». Однако, если вы хотите, чтобы ваши окрашенные волосы оставались яркими, лучше всего их мыть холодной водой.
Это не только помогает сохранить оттенок волос надолго, но и устраняет пушистость, делает волосы более блестящими и способными отражать свет, благодаря чему ваш цвет волос кажется ярче.
Почти каждая женщина, которая регулярно красит волосы, знает, что сульфаты в шампуне делают волосы более чистыми. К сожалению, это приводит к тому, что при каждом мытье с волос удаляется все больше и больше краски.
Примечание: все шампуни и кондиционеры с пометкой Organix не содержат сульфатов. При этом, стоит ознакомиться с составом средства и убедиться, что это не рекламная уловка.
«Всякий раз, когда меня спрашивают о том, как мне удается сохранять яркий цвет и здоровье волос, я выдаю свой секрет, который получила от парикмахера. После использования шампуня я смешиваю в пиале кондиционер (или маску) со столовой ложкой краски для волос. Хорошенько размешиваю и наношу эту смесь на волосы на 15 минут. После выдержанного времени смываю холодной водой. Цвет волос всегда становится ярче прежнего и позволяет мне красить волосы один раз в два месяца», — рассказывает редактор статьи.
Если вы часто ходите на улице в солнечный день, то можете заметить, что волосы на макушке со временем становятся светлее и выцветают.
Поэтому следует стараться избегать прямых солнечных лучей насколько это возможно. Для защиты цвета рекомендуется надевать шляпу, кепку или капюшон всякий раз, когда вы выходите на улицу.
Окрашенные волосы очень чувствительны к нагреву при использовании выпрямителя, фена или электробигудей. Если использование термоинструментов является ежедневной необходимостью, нужно использовать сильное термозащитное средство.
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