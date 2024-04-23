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Posted 23 апреля, 18:51

Published 23 апреля, 18:51

Modified 9 сентября, 22:12

Updated 9 сентября, 22:12

Как сохранить яркость волос надолго — 6 секретов окрашенных волос

Нужно ли мыть голову перед окрашиванием и как надолго сохранить яркий цвет волос

23 апреля 2024, 18:51
Фото: Изображение Midjourney
Как сохранить яркость волос надолго — 6 секретов окрашенных волос
Раскрываем секреты парикмахеров, которые подарят яркое окрашивание и сохранят цвет волос на долгое время

6 советов по сохранению яркости и здоровья окрашенных волос

1. Мыть голову перед окрашиванием

Если раньше нам всегда говорили НЕ мыть голову перед окрашиванием, то в настоящее время этот совет больше не актуален! Сегодня во многих средствах для окрашивания волос в качестве основы для краски используются кондиционеры, которые защищают волосы, в отличии от средств прошлого века. Теперь мы можем красить только что вымытые волосы, не беспокоясь о их повреждении.

Окрашивать волосы следует после мытья волосОкрашивать волосы следует после мытья волос
Окрашивать волосы следует после мытья волос. Фото: 1MI

Чистые и ничем необработанные волосы намного более пористые и лучше впитывают краску, поскольку на них нет барьера из грязи, сала или кондиционера. Поэтому при окрашивании цвет проявляется намного ярче, нежели если красить на грязные волосы.

2. Мойте волосы холодной водой

Женщины неоднократно слышали о рекомендации «ополаскивать волосы холодной водой». Однако, если вы хотите, чтобы ваши окрашенные волосы оставались яркими, лучше всего их мыть холодной водой.

Это не только помогает сохранить оттенок волос надолго, но и устраняет пушистость, делает волосы более блестящими и способными отражать свет, благодаря чему ваш цвет волос кажется ярче.

3. Используйте средства без сульфатов

Почти каждая женщина, которая регулярно красит волосы, знает, что сульфаты в шампуне делают волосы более чистыми. К сожалению, это приводит к тому, что при каждом мытье с волос удаляется все больше и больше краски.

Примечание: все шампуни и кондиционеры с пометкой Organix не содержат сульфатов. При этом, стоит ознакомиться с составом средства и убедиться, что это не рекламная уловка.

Используйте средства для волос без сульфатовИспользуйте средства для волос без сульфатов
Используйте средства для волос без сульфатов. Фото: 1MI

4. Добавьте немного краски в кондиционер для волос

«Всякий раз, когда меня спрашивают о том, как мне удается сохранять яркий цвет и здоровье волос, я выдаю свой секрет, который получила от парикмахера. После использования шампуня я смешиваю в пиале кондиционер (или маску) со столовой ложкой краски для волос. Хорошенько размешиваю и наношу эту смесь на волосы на 15 минут. После выдержанного времени смываю холодной водой. Цвет волос всегда становится ярче прежнего и позволяет мне красить волосы один раз в два месяца», — рассказывает редактор статьи.

5. Защищайте волосы от солнца

Если вы часто ходите на улице в солнечный день, то можете заметить, что волосы на макушке со временем становятся светлее и выцветают.

Защищайте волосы от солнцаЗащищайте волосы от солнца
Защищайте волосы от солнца. Фото: Изображение Midjourney

Поэтому следует стараться избегать прямых солнечных лучей насколько это возможно. Для защиты цвета рекомендуется надевать шляпу, кепку или капюшон всякий раз, когда вы выходите на улицу.

6. Использование термоинструментов

Окрашенные волосы очень чувствительны к нагреву при использовании выпрямителя, фена или электробигудей. Если использование термоинструментов является ежедневной необходимостью, нужно использовать сильное термозащитное средство.

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#Эмилия Шпилева#Красота#Волосы#Окрашивание волос#Уход за волосами
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