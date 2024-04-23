Мокрая укладка: трендовые варианты исполнения для коротких волос

На самом деле использовать для этого вида укладки можно не только гель, как принято считать. Для этой цели прекрасно подойдет и мусс сильной фиксации, и флюид, и спрей, и даже воск. Главное не переборщить с объемом средств, так как очень легко превратить локоны в подобие жирных прядей.