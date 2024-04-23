Мокрая укладка: трендовые варианты исполнения для коротких волос

Posted 23 апреля, 06:41
Published 23 апреля, 06:41
Modified 9 сентября, 22:06
Updated 9 сентября, 22:06
На самом деле использовать для этого вида укладки можно не только гель, как принято считать. Для этой цели прекрасно подойдет и мусс сильной фиксации, и флюид, и спрей, и даже воск. Главное не переборщить с объемом средств, так как очень легко превратить локоны в подобие жирных прядей.
Как правило, тренд подходит девушкам с густыми волосами, имеющими здоровую плотную структуру. Обладательницам редких, тонких и ослабленных волос такой эффект не подойдет — им лучше выбрать прическу, предусматривающую объем. Также стилисты отмечают, что наиболее выигрышно мокрая укладка смотрится на брюнетках и шатенках. В случае с блондинками есть вероятность того, что мокрый эффект превратит блонд в желтый пигмент или обнажит непрокрашенные корни.
Наиболее легкий вариант: нанести стайлинговое средство на чистые влажные волосы, разделить их на пробор и сильно зачесать назад. Внизу волосы можно собрать в микрохвост или пучок.
Если у вас вьющиеся или сильно кудрявые волосы, то мокрая укладка будет смотреться особенно стильно. Для достижения эффекта необходимо нанести средство на пряди и распределить его по всей длине, слегка взъерошивая шевелюру пальцами, чтобы достичь легких воздушных завитков.
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