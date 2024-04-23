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Posted 23 апреля, 06:41

Published 23 апреля, 06:41

Modified 9 сентября, 22:06

Updated 9 сентября, 22:06

Мокрая укладка: трендовые варианты исполнения для коротких волос

Мокрая укладка: трендовые варианты исполнения для коротких волос

23 апреля 2024, 06:41
Фото: umagazine.ru, thegirl.ru
Мокрая укладка: трендовые варианты исполнения для коротких волос
Мокрая укладка не только изысканна и сексуальна, но еще и очень практична, поскольку всегда может замаскировать не вымытые вовремя волосы. Для ее создания не понадобится стайлер, только определенные средства для стайлинга.

Какое средство лучше?

На самом деле использовать для этого вида укладки можно не только гель, как принято считать. Для этой цели прекрасно подойдет и мусс сильной фиксации, и флюид, и спрей, и даже воск. Главное не переборщить с объемом средств, так как очень легко превратить локоны в подобие жирных прядей.

Кому подходит?

Как правило, тренд подходит девушкам с густыми волосами, имеющими здоровую плотную структуру. Обладательницам редких, тонких и ослабленных волос такой эффект не подойдет — им лучше выбрать прическу, предусматривающую объем. Также стилисты отмечают, что наиболее выигрышно мокрая укладка смотрится на брюнетках и шатенках. В случае с блондинками есть вероятность того, что мокрый эффект превратит блонд в желтый пигмент или обнажит непрокрашенные корни.

Гладкая прическа с прямым пробором

Наиболее легкий вариант: нанести стайлинговое средство на чистые влажные волосы, разделить их на пробор и сильно зачесать назад. Внизу волосы можно собрать в микрохвост или пучок.

Растрепанный эффект

Если у вас вьющиеся или сильно кудрявые волосы, то мокрая укладка будет смотреться особенно стильно. Для достижения эффекта необходимо нанести средство на пряди и распределить его по всей длине, слегка взъерошивая шевелюру пальцами, чтобы достичь легких воздушных завитков.

#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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