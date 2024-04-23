Как укладывать нашумевшую стрижку боб с челкой и без: советы парикмахера

Если вы носите боб без челки, значит, вся шапочка у вас одной длины. Приступая к укладке прядей у лица, необходимо прежде всего определиться с пробором. Прямой пробор делит шевелюру на две равные части и максимально открывает лицо. Но стоит помнить, что в этом случае откроются и все имеющиеся несовершенства: крупный нос, близко посаженные глаза, крупная челюсть. Чтобы не акцентировать внимание на недостатках, обладательницам стрижки боб лучше выбрать косой пробор (в зависимости от того, с какой стороны вам комфортнее носить объем). Он скрадывает несовершенства прямоугольного, квадратного и грушевидного лица, делает лицо менее строгим, придает образу мягкости.