Как укладывать нашумевшую стрижку боб с челкой и без: советы парикмахера

Posted 23 апреля, 10:06
Published 23 апреля, 10:06
Modified 9 сентября, 22:10
Updated 9 сентября, 22:10
Итак, учимся правильно укладывать модный боб при помощи лучших стайлинговых средств.
Стрижке боб уже более ста лет, но она не сдает позиций. Наоборот, градус трендовости боба только повышается. Существуют десятки разновидностей прически боб, которые рассчитаны на разную длину волос, типы лица и пр.
Схематически боб создается так: нижняя затылочная часть выстригается по максимуму, а вот волосы с макушки и теменной части стригут в многоступенчатой технике — чтобы каждый новый слой перекрывал предыдущий. В итоге получается объемная шапочка с удлиненными у лица прядями. Их можно уложить на прямой или косой пробор, а можно подстричь, создав челку. Она может быть прямой с ровным срезом, филированной, ассиметричной.
Прическа боб похожа на каре, но имеет более выраженный объем в затылочной части и более плавные зональные переходы.
Прическу боб любят еще и за то, что она легка в укладке. Салонный вариант боба, созданный профессиональными стилистами, легко воссоздать и в домашних условиях. Для этого понадобятся фен, круглая щетка-брашинг и стайлинговые средства. Ассортимент последних сегодня весьма широк. Необходимо выбрать из них те, что работают на прикорневой объем — это главное условие эффектной укладки стрижки боб. Как правило, это мусс, спрей для объема, лак для объема у корней.
Укладку стрижки боб делаем на чистые волосы, практически сразу послы мытья. Дождитесь, когда пряди подсохнут, и нанесите на корни средство для укладки массирующими движениями. Затем частым гребнем расчешите пряди, равномерно распределяя стайлинг по всей их длине.
Начинать укладку прически боб необходимо с более коротких прядей нижней затылочной части. Для удобства можно отделить эту зону при помощи зажимов. Затем, орудуя щеткой-брашингом, приподнимаем пряди у корней и проворачиваем их, одновременно направляя на них феном струю теплого воздуха.
Постепенно высвобождаем из-под зажимов более длинные пряди макушечной зоны и сушим их аналогичным способом. Затем переходим на укладку височной и теменной зон, то есть занимаемся непосредственно прядями у лица.
Если вы носите боб без челки, значит, вся шапочка у вас одной длины. Приступая к укладке прядей у лица, необходимо прежде всего определиться с пробором. Прямой пробор делит шевелюру на две равные части и максимально открывает лицо. Но стоит помнить, что в этом случае откроются и все имеющиеся несовершенства: крупный нос, близко посаженные глаза, крупная челюсть. Чтобы не акцентировать внимание на недостатках, обладательницам стрижки боб лучше выбрать косой пробор (в зависимости от того, с какой стороны вам комфортнее носить объем). Он скрадывает несовершенства прямоугольного, квадратного и грушевидного лица, делает лицо менее строгим, придает образу мягкости.
Определившись с пробором, начинаем укладывать пряди у лица. Чтобы вытянуть их по всей длине и слегка подкрутить у кончиков, как и положено при классической укладке стрижки боб, понадобятся круглая щетка-брашинг большого диаметра и фен. Работаем щеткой, подавая струю теплого воздуха непосредственно на пряди, одновременно задавая им желаемое направление.
Для стрижки боб с челкой необходимо осуществить базовую укладку прически, после чего отдельно заняться непосредственно челкой. Для ее укладки не обойтись без стайлинга. Поскольку челка не имеет ярко выраженного объема и густоты, стилисты рекомендуют использовать не плотные муссы и лаки, а легкие флюиды, пенки, структурирующие спреи. Такие средства, как правило, являются очень щадящими, но при этом не менее эффективны.
Укладка челки зависит от ее формы. Если это гладкая прямая челка с ровным срезом, то ее можно легко уложить при помощи утюжка для волос. Достаточно несколько раз проработать пряди стайлером — и эффект будет достигнут.
Если же у вас легкая, градуированная челка, которая спадает на лицо мягкими прядями разной длины, то необходимо нанести на нее текстурирующий спрей, после чего проработать щеткой-брашингом и феном. Благодаря стайлингу челка ляжет отдельными красиво оформленными прядями, на кончиках которых образуются красивые завитки.
Ассиметричная, или косая, челка — частое явление при стрижке боб, ввиду своей нестандартности не требует тщательной укладки. Достаточно нанести на волосы мусс или спрей и просто высушить ее под воздействием прямой воздушной струи фена.
Челку-шторку нужно укладывать влажной. Если не хотите мыть всю голову, достаточно сбрызнуть пряди термальной водой, чтобы увлажнить их. Челку нужно симметрично разделить на две равные части и вытянуть каждую при помощи фена и щетки-брашинга подкручивающими движениями.
Девушки, которые предпочитают стрижку с челкой, знают, что за ней нужно ухаживать тщательно. Во-первых, этот элемент стрижки подвергается укладке чаще всего, соответственно, страдает от термовоздействия и обилия стайлинговых средств. Чтобы она каждый день радовала глаз и лежала идеально, нужно обеспечить ей каждодневное мытье.
Челку довольно легко вымыть отдельно от остального объема волос, нужно просто четко отделить ее, собрав остальные пряди в хвост или пучок. Затем намочить челку, нанести на нее шампунь, хорошенько намылить и смыть под обильной струей воды.
Если такой метод не подходит вам для ежедневного ухода за челкой, то рассмотрите вариант с сухим шампунем. Он подарит чистоту волосам при минимуме усилий. Просто нанесите средство на сухую челку, слегка вбейте его в кожу массирующими движениями, после чего расчешите волосы частым гребнем и встряхните волосы.
Вот несколько средств, с которыми укладка прически боб станет в разы легче, быстрее и комфортнее.
С этой чудо-сывороткой от Dikson ваши волосы надежно защищены при укладке любым стайлером, будь то фен, утюжок, плойка и пр. Эффект достигается за счет добавления в состав средства ингредиентов с высокой преломляющей и светоотражающей способностью. При этом сыворотка не утяжеляет волосы, не оставляет ощущения жирности и липкости.
Текстура сыворотки очень легкая, слегка маслянистая за счет входящих в состав питательных элементов. Инновационная формула средства не только защищает, но и укрепляет волосы, придает им здоровый блеск и сияние.
Продукт российского бренда предназначен для комфортного ухода за волосами. Мусс не только обеспечивает надежную фиксацию прическе, но и придает ей дополнительный объем, что особенно важно при тонких, ослабленных и редких волосах.
В состав средства для фиксации входит провитамин B5, который бережно действует на структуру волос и питает их по всей длине. Мусс обеспечивает термозащиту волос без эффекта утяжеления и склеивания прядей, имеет легкую, невесомую текстуру и приятный запах.
Средство оказывает эффект «два в одном»: оно и защищает волосы от термовоздействия, и одновременно с этим разглаживает их, устраняет электростатический эффект, придает им сияние.
Продукт позволяет моделировать волосы, делая пряди послушными, способствует их легкой укладке, будь то выпрямление или завивка. Питание и увлажнение также входят в список активов средства от Paul Rivera. Постоянные пользователи отмечают, что регулярное применение средства улучшает вид волос, они становятся блестящими и гладкими.
Сухой шампунь Perfect Hair мгновенно абсорбирует с кожи головы и волос загрязнения в виде себума, жира, остатков стайлинговых средств, даря ощущение чистоты и свежести.
Средство очень легко и комфортно в использовании благодаря формату спрея. Необходимо распылить небольшое количество на волосы, уделяя особое внимание прикорневой зоне. Затем — равномерно распределить шампунь по всей поверхности кожи головы и удалить при расчесывании. После сухого мытья пряди легко укладываются и приобретают дополнительный объем. Рекомендуется для всех типов волос.
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