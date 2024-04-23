Как самому установить и подключить ванну

Обычно хорошо ухоженная ванна может прослужить десятилетиями. Например, чугунные ванны могут быть очень долговечными и служить более 50 лет, если правильно ухаживать за ними. Стальные и акриловые ванны, в зависимости от качества материалов и установки, чаще всего имеют срок службы около 20-30 лет. Важно следить за состоянием ванны, регулярно проводить уход и при необходимости производить ремонт или замену герметика вокруг соединений, чтобы продлить ее срок службы.