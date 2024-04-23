Как бороться с беспричинным раздражением?

И следует напомнить, что подготовка — это не просто набросать план. Это довольно сложный процесс, включающий в себя множество факторов — от выбора одежды и до заготовки ключевых фраз, характеризующих вашу позицию. Надо учесть также и то, что разговоры о деле могут начаться не сразу. Вполне возможно, что перед этим состоится обмен любезностями, обсуждение погоды или нового блокбастера. Нужно быть готовым к любым ситуациям и уметь быстро купировать тему, которая может раздражать вас или ваших оппонентов.