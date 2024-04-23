Как бороться с беспричинным раздражением?

Posted 23 апреля, 16:06
Published 23 апреля, 16:06
Modified 9 сентября, 22:12
Updated 9 сентября, 22:12
Доктор медицинских наук, психиатр Аджоя Смоллс-Мантей указывает на несколько причин такого немотивированного раздражения. Это может быть перенапряжение на работе, недосыпание и не только. Физический дискомфорт, например хроническая боль в спине, также могут стать причиной такого поведения. Наконец, если речь идёт о женщинах, вспышка агрессии может прийтись на критические дни. А ещё нельзя сбрасывать со счетов алкоголь, чрезмерное употребление которого также может провоцировать вспышки раздражения. Все эти факторы приводят к росту выработки кортизола — гормона стресса.
Последнее, о чём хочется размышлять в такие периоды, — это о природе своей агрессивности. Однако, если стоит задача справиться с повышенной агрессией, следует этим заняться. Таким образом можно снизить интенсивность эмоций и включить центр разума — префронтальную кору головного мозга.
В следующий раз, когда вы будете составлять пассивно-агрессивный ответ на письмо начальника или писать эмоциональное СМС подруге, остановитесь и постарайтесь осознать, что вы делаете. Просто скажите себе: «Я испытываю раздражение и поэтому делаю вот это». Также можно оценить своё состояние по десятибалльной шкале. Сначала это может подстегнуть ярость, но постепенно накал спадёт и начнёт работать голова.
Ещё один важный момент — многие начинают себя накручивать буквально с утра, почувствовав раздражение. Они представляют, как могут грубить сослуживцам, срываться на работниках кафетерия или конфликтовать с начальством. Фактически они прописывают сценарий своего поведения и подсознательно следуют ему. Прекратить выполнение этого плана можно в самом начале — перебив негативные мысли.
Подготовка к собеседованию, важному совещанию, переговорам с важным клиентом — крайне стрессовый фактор. Из-за этого может возрасти раздражительность. Настраивание на позитивный исход встречи может не сработать. Одного «всё будет хорошо» может не хватить. В этом случае можно сказать себе: «Любое состояние не может длиться вечно, моё раздражение скоро пройдёт, и я смогу сосредоточиться на текущей задаче».
И следует напомнить, что подготовка — это не просто набросать план. Это довольно сложный процесс, включающий в себя множество факторов — от выбора одежды и до заготовки ключевых фраз, характеризующих вашу позицию. Надо учесть также и то, что разговоры о деле могут начаться не сразу. Вполне возможно, что перед этим состоится обмен любезностями, обсуждение погоды или нового блокбастера. Нужно быть готовым к любым ситуациям и уметь быстро купировать тему, которая может раздражать вас или ваших оппонентов.
Раздражительность, по мнению психологов, это следствие включения режима «бей или беги», доставшегося нам от предков. Это реакция на стресс, возникающая, когда тело воспринимает какую-то опасность. В результате определенные гормоны, такие как кортизол и адреналин, наводняют организм, и это может временно вызвать напряжение.
Можно попробовать справиться с этим состоянием на физиологическом уровне, сделав несколько глубоких вдохов. Таким образом снижается уровень гормона стресса — кортизола.
Можно делать так называемые «физиологические вздохи» — два коротких вдоха, затем один длинный, и так 3–5 раз. Если применять этот приём достаточно часто, выработается автоматизм и тогда в каждой стрессовой ситуации будет запускаться такое дыхание.
Нельзя работать постоянно, иначе очень быстро наступает выгорание, сначала психологическое, а затем и физическое, когда буквально опускаются руки. До такого доводить нельзя, это прямой путь к депрессии. Эксперты рекомендуют вознаграждать себя отдыхом, хотя бы краткосрочным.
Если же и отдых не помог, то лучше всего обратиться к специалистам. Они помогут выявить первопричину раздражения и найти способы чувствовать себя спокойнее.
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