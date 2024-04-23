10 лучших трендов маникюра на короткие ногти в этом сезоне

Posted 23 апреля, 07:03
Published 23 апреля, 07:03
Modified 9 сентября, 22:06
Updated 9 сентября, 22:06
Естественность по-прежнему в моде, поэтому популярный тренд на натуральные ногти переходит и в нынешний сезон. Никакого цветного покрытия, только бесцветные лаки или телесные и нежно-молочные оттенки. Это не значит, что нужно совсем отказываться от маникюра, надо придать коротким ногтям правильную форму и обработать кутикулу.
Маникюр с 3D-эффектом снова возвращается в моду. Используйте для украшения коротких ногтей любые элементы — минималистичные стразы, жемчуг, металлические детали. Но постарайтесь не переусердствовать с декором и правильно подбирайте оттенки.
В 2024 году трендом станет обратный френч, где другим цветом выделяется основание ногтя у кутикулы. Можно использовать несколько вариантов: два контрастных цвета либо яркий оттенок лака в сочетании с белым полумесяцем у основания.
Нежные, пастельные тона — главный тренд сезона-2024. Фавориты оттенков: матча, нежно-розовый, сливочно-желтый, мятный, лавандовый. На короткие ногти можно использовать минималистичный дизайн либо сделать более сложный вариант с абстракцией.
В фаворе нынешнего года — микродизайн. Рисунок должен быть небольшим, но ярким. На коротких ногтях смотрятся мило и необычно небольшие ягоды и фрукты. Особенно популярен такой рисунок в весенне-летний сезон.
Один из новых нейл-трендов шикарно выглядит на коротких ногтях. Особенность нанесения — мягкие разводы лака в виде дымки. Можно использовать нежные оттенки для создания минималистического дизайна либо яркие цвета для дерзкого образа.
По-прежнему в моде геометрические фигурки, разнообразные линии, волны и полоски. Это один из простых способов сделать маникюр необычным, вычурным и стильным. Поиграйте с разными оттенками и вариантами нанесения абстракции.
Откажитесь в 2024 году от ярких сияющих оттенков в пользу металлических тонов. Сочетайте несколько металлических оттенков в любых вариантах. Актуальны золото, серебро и бронза.
Симпатичный акцент — небольшие сердечки любых цветов и оттенков. Они смотрятся несколько легкомысленно, но точно станут запоминающейся деталью вашего образа.
Минималистичный дизайн в нежных пастельных тонах остается в тренде у поклонниц натуральности и естественности. Такой нейл-арт выглядит изысканно даже на коротких ногтях, а техника нанесения дает пространство для фантазии.
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