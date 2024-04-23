10 лучших трендов маникюра на короткие ногти в этом сезоне

Естественность по-прежнему в моде, поэтому популярный тренд на натуральные ногти переходит и в нынешний сезон. Никакого цветного покрытия, только бесцветные лаки или телесные и нежно-молочные оттенки. Это не значит, что нужно совсем отказываться от маникюра, надо придать коротким ногтям правильную форму и обработать кутикулу.