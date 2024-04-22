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Posted 22 апреля, 06:08

Published 22 апреля, 06:08

Modified 9 сентября, 22:06

Updated 9 сентября, 22:06

Резник резко высказался в адрес Пугачевой

22 апреля 2024, 06:08
Илья Резник, похоже, решил крепко обидеть Примадонну и напомнил ей о конечности бытия, вместо того чтобы поздравить с юбилеем.

Коллеги не дали Пугачевой спокойно отпраздновать день рождения

Нужно признать, что день рождения певицы в этом году имел явный политический оттенок. Именинница получила немало «своеобразных» поздравлений, в которых друзья и коллеги по цеху намекали на ее переезд и отношение к политической ситуации в мире. Многие не смогли смириться с тем, какой путь предпочла Примадонна, и решили поделиться с ней своими мнениями в этот праздничный день.

Резник и ранее неодобрительно отзывался о позиции Аллы Борисовны

Между двумя звездами давно выросла стена непонимания. Резник не скрывал, что ему нелегко понять многие высказывания и действия коллеги. На днях мэтр дал интервью, в ходе которого открыто осудил Аллу Борисовну, пишет news.rambler.ru.

Он заявил, что жалеет певицу и хотел бы для нее другой судьбы — в своей стране и с народом, который боготворит ее талант.

«Алла могла уйти из жизни — дай Бог, не скоро — великой русской певицей. А сейчас… Мою позицию она знает», — резюмировал он.

Фанаты посочувствовали Примадонне, но не осудили Резника

Поклонники отметили, что принимать поздравления Пугачевой теперь не так просто. Но многие встали на защиту Резника, с уверенностью заявляя, что певица понимала, к чему может привести такой ее шаг, как эмиграция.

#Общество#Знаменитости#Все материалы авторов
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