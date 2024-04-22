Резник резко высказался в адрес Пугачевой

Нужно признать, что день рождения певицы в этом году имел явный политический оттенок. Именинница получила немало «своеобразных» поздравлений, в которых друзья и коллеги по цеху намекали на ее переезд и отношение к политической ситуации в мире. Многие не смогли смириться с тем, какой путь предпочла Примадонна, и решили поделиться с ней своими мнениями в этот праздничный день.